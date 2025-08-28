Правила перетину кордону 2025: основні зміни

Від початку повномасштабної війни кількість громадян, які мають право залишати територію України, скоротилася. Проте наприкінці серпня 2025 року в Україні запровадили зміни до правил перетину кордону для чоловіків під час воєнного стану. Про нові правила перетину кордону читай на сайті Нового каналу.

Хто має право виїжджати за кордон 2025 року

В Україні виїздити за кордон можуть лише певні категорії чоловіків, серед яких:

чоловіки які: мають відстрочку; не підлягають призову; офіційно виключені з військового обліку;

чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні;

чоловіки з інвалідністю I, II, III груп;

чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю або хворих дітей;

багатодітні батьки (троє і більше неповнолітніх дітей) та чоловіки, які самостійно виховують дітей;

військові, які виїздять на лікування, реабілітацію або навчання.

Водночас за окремими процедурами та зі спеціальними дозволами можуть виїжджати за кордон волонтери, спортсмени, тренери, залізничники та моряки.

Крім цього, деякі заброньовані чоловіки також можуть виїжджати за кордон у службове відрядження або відпустку, але з обмеженнями.

Також виїздити за кордон можуть чоловіки-опікуни малолітніх дітей та опікуни недієздатних осіб. Проте їм варто дотримуватися певних правил і мати спеціальні документи для перетину кордону.

Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років

Виїзд за кордон чоловіків до 22 років

У вівторок, 26 серпня, уряд оновив порядок перетину державного кордону.

Згідно з ухваленою постановою Кабміну, чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану в Україні. Йдеться про всіх громадян відповідного віку.

– Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинилися за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв’язки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови, – зазначила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Виняток становлять лише чоловіки, які обіймають певні посади:

в органах місцевого самоврядування;

держорганах;

органах держвлади.

Їх випускають за кордон тільки у відрядження. У Держприкордонслужбі розповіли, що для виїзду з України цим чоловікам (віком 18-22 роки) потрібно пред’явити закордонний паспорт і військово-обліковий документ. Він може бути в електронному або паперовому вигляді.

Фото Getty Images