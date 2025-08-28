Правила перетину кордону 2025: основні зміни

Від початку повномасштабної війни кількість громадян, які мають право залишати територію України, скоротилася. Проте наприкінці серпня 2025 року в Україні запровадили зміни до правил перетину кордону для чоловіків під час воєнного стану. Про нові правила перетину кордону читай на сайті Нового каналу.
В Україні виїздити за кордон можуть лише певні категорії чоловіків, серед яких:
Водночас за окремими процедурами та зі спеціальними дозволами можуть виїжджати за кордон волонтери, спортсмени, тренери, залізничники та моряки.
Крім цього, деякі заброньовані чоловіки також можуть виїжджати за кордон у службове відрядження або відпустку, але з обмеженнями.
Також виїздити за кордон можуть чоловіки-опікуни малолітніх дітей та опікуни недієздатних осіб. Проте їм варто дотримуватися певних правил і мати спеціальні документи для перетину кордону.
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
У вівторок, 26 серпня, уряд оновив порядок перетину державного кордону.
Згідно з ухваленою постановою Кабміну, чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану в Україні. Йдеться про всіх громадян відповідного віку.
– Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинилися за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв’язки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови, – зазначила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Виняток становлять лише чоловіки, які обіймають певні посади:
Їх випускають за кордон тільки у відрядження. У Держприкордонслужбі розповіли, що для виїзду з України цим чоловікам (віком 18-22 роки) потрібно пред’явити закордонний паспорт і військово-обліковий документ. Він може бути в електронному або паперовому вигляді.
Фото Getty Images