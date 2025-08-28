С начала полномасштабной войны количество граждан, имеющих право покидать территорию Украины, сократилось. Однако в конце августа 2025 года в Украине ввели изменения в правила пересечения границы для мужчин во время военного положения. О новых правилах пересечения границы читай на сайте Нового канала.

Кто имеет право выезжать за границу 2025 года

В Украине выезжать за границу могут только определенные категории мужчин, среди которых:

мужчины которые: имеют отсрочку; не подлежат призыву; официально исключены из военного учета;

мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне;

мужчины с инвалидностью I, II, III групп;

мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью или больных детей;

многодетные родители (трое и больше несовершеннолетних детей) и мужчины, которые самостоятельно воспитывают детей;

военные, которые выезжают на лечение, реабилитацию или обучение.

В то же время по отдельным процедурам и со специальными разрешениями могут выезжать за границу волонтеры, спортсмены, тренеры, железнодорожники и моряки.

Кроме этого, некоторые забронированные мужчины также могут выезжать за границу в служебную командировку или отпуск, но с ограничениями.

Также выезжать за границу могут мужчины-опекуны малолетних детей и опекуны недееспособных лиц. Однако им следует соблюдать определенные правила и иметь специальные документы для пересечения границы.

Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет

Выезд за границу мужчин до 22 лет

Во вторник, 26 августа, правительство обновило порядок пересечения государственной границы.

Согласно принятому постановлению Кабмина, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения в Украине. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста.

– Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления, – отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Исключение составляют только мужчины, занимающие определенные должности:

в органах местного самоуправления;

госорганах;

органах госвласти.

Их выпускают за границу только в командировку. В Госпогранслужбе рассказали, что для выезда из Украины этим мужчинам (18-22 года) нужно предъявить загранпаспорт и военно-учетный документ. Он может быть в электронном или бумажном виде.

Фото Getty Images