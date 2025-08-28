Постанова про виїзд за кордон до 22 років: деталі нового рішення Кабміну

У вівторок, 26 серпня, Кабінет міністрів оновив порядок перетину державного кордону. На сайті Кабінету міністрів України опублікували постанову, в якій йдеться про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Тож тепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть перетинати кордон під час воєнного стану.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Йдеться про всіх українців відповідного віку.