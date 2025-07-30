Какой была в детстве актриса Катерина Кузнецова: подробности

Актриса комедийного сериала Нового канала «Любов, як вона є», премьерные серии которого зрители увидят уже осенью, откровенно призналась, что в детстве не могла похвастаться образцовым поведением

Сегодня популярная украинская актриса Екатерина Кузнецова – яркая и талантливая женщина с четкой позицией и видением мира. Такой же была и в детстве. Родители даже установили для дочери «комендантский час» – своеобразное правило, которое должно было хотя бы немного сдерживать маленькую хулиганку, как называет себя сама Екатерина. И актриса признается: такие ограничения детской и подростковой свободы ей даже нравились.

Cейчас смотрят

Скандалы, слезы и объятия: Новый канал снимает второй сезон «Мамо, ваш вихід!»

– Мне кажется, я уже родилась с сильным характером и собственными взглядами (улыбается). Семья и среда, в которой растет ребенок, это, конечно, очень важно. Но я убеждена, что многое заложено в нас с самого начала, – говорит актриса сериала «Любов, як вона є» Екатерина Кузнецова. – Но все же я росла в спортивной семье – дочь известного футболиста, и это оставило отпечаток. Была очень озорной, абсолютная хулиганка, но при этом всегда знала границы и с большим уважением относилась к родителям.

Актриса признается: в детстве была не из тех, кого можно легко удержать дома.

– Как и сейчас, в моем детстве был комендантский час, который начинался в десять вечера. До наступления этого времени я приходила домой и знала это, но мне нравилось, – вспоминает Екатерина Кузнецова. – Но мне и сейчас нравится комендантский час, единственное, что, конечно, не в таких условиях, в которых мы находимся. Но если подумать, сколько этих вечеринок могло состояться после двенадцати, как обычно бывает! А теперь есть предел. И все мы, как Золушка, должны все успеть до полуночи – и домой спать (улыбается).

Следите за новостями на сайте и в соцсетях Нового канала, чтобы не пропустить подробности о съемках нового скетчка «Любов, як вона є» и интересные истории из жизни актеров!