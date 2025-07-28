Скандали, сльози та обійми: Новий канал знімає другий сезон «Мамо, ваш вихід!»

Свекрухи та невістки, виходьте з тіні! Ви ще встигаєте взяти участь у кастингу другого сезону «Мамо, ваш вихід!» Улюблене реаліті з ведучим Андрієм Черепущаком, більш відомим як Галицька Діва, повернеться в ефір Нового у 2026-му

Камера, мотор, почали! Новий канал розпочав зйомки другого сезону реаліті «Мамо, ваш вихід!». У кадрі – свекрухи та невістки, які мають непрості стосунки, але об’єднані спільною метою: вони хочуть довести, що родинні конфлікти – не вирок, а виклик, який можна прийняти разом. На глядачів чекають сльози, зізнання, викриття та неочікувані фінали. Бо на реаліті випробовують характери, ламають стереотипи та творять нову родинну історію. А допомагає у цьому харизматичний ведучий «Мамо, ваш вихід» Андрій Черепущак.

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– Другий сезон «Мамо, ваш вихід!» офіційно відкрито! Розпочали зйомки традиційним тортом, обіймами та блискучими очима. На нас знову чекають історії, які торкають до сліз, безмежний сміх, ну, і трохи скандалів. А як без цього, коли стільки яскравих жінок буде в одному кадрі, – з усмішкою розповідає ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак. – А я щасливий бути ведучим цього проекту, бо де жінки, там і я. Цей сезон обіцяє бути ще глибшим, більш відвертим та драйвовішим. Усе тільки починається – попереду неймовірні героїні, нові випробування та команда, яка щодня заряджає на повну! Дякую всім, хто творить реаліті. Це класна, крута, креативна, талановита та віддана справі команда. Люблю!

А от глядачі Нового каналу полюбили це реаліті за життєві ситуації, які можуть трапитися в кожній українській родині. Але найцікавіше – це моральна дилема, яка розгортається перед свекрухами-учасницями проекту: підтримати невістку в очах суперниць, щоб підвищити шанси на перемогу, чи «здати» її заради правди?

– Як і в першому сезоні, свекрухи оцінюватимуть господарювання, успішність та стосунки в родині. Невістки також продовжать оцінювати чесноти одна одної. Тобто концепція реаліті не змінюється, але ми розширюємо кордони та виходимо за межі України! В новому сезоні одна зі свекрух-учасниць – іноземка, – говорить Вікторія Вишнякова, керівниця студії Star Light Media Production, яка знімає реаліті «Мамо, ваш вихід!» – А взагалі, наш проект змінює життя. Підтвердження цьому – учасники попереднього сезону. Свекор Микола почав ходити на побачення. Життя завирувало, тепер він не лише няня для онука, а й чоловік у повному розквіті сил. Багато жінок, побачивши випуск, знайшли його сторінку в інсті й активно кличуть на побачення. Впевнена, що в новому сезоні на нас чекають не менш цікаві історії.

Стежте за анонсами в соцмережах та на сайті Нового каналу, щоб не пропустити новий сезон реаліті «Мамо, ваш вихід!» І не забудьте розказати про наш проект вашій мамі! А якщо ви вважаєте, що невістка і свекруха – це найсильніша команда й на власному прикладі хочете довести, якими класними можуть бути взаємини в родині чи, навпаки, бажаєте вирішити конфлікти між вами – заповнюйте анкету учасника – ТУТ.