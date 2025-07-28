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Скандали, сльози та обійми: Новий канал знімає другий сезон «Мамо, ваш вихід!»

Скандали, сльози та обійми: Новий канал знімає другий сезон «Мамо, ваш вихід!»

Свекрухи та невістки, виходьте з тіні! Ви ще встигаєте взяти участь у кастингу другого сезону «Мамо, ваш вихід!» Улюблене реаліті з ведучим Андрієм Черепущаком, більш відомим як Галицька Діва, повернеться в ефір Нового у 2026-му

Камера, мотор, почали! Новий канал розпочав зйомки другого сезону реаліті «Мамо, ваш вихід!». У кадрі – свекрухи та невістки, які мають непрості стосунки, але об’єднані спільною метою: вони хочуть довести, що родинні конфлікти – не вирок, а виклик, який можна прийняти разом. На глядачів чекають сльози, зізнання, викриття та неочікувані фінали. Бо на реаліті випробовують характери, ламають стереотипи та творять нову родинну історію. А допомагає у цьому харизматичний ведучий «Мамо, ваш вихід» Андрій Черепущак.

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Скандали, сльози та обійми: Новий канал знімає другий сезон «Мамо, ваш вихід!»

– Другий сезон «Мамо, ваш вихід!» офіційно відкрито! Розпочали зйомки традиційним тортом, обіймами та блискучими очима. На нас знову чекають історії, які торкають до сліз, безмежний сміх, ну, і трохи скандалів. А як без цього, коли стільки яскравих жінок буде в одному кадрі, – з усмішкою розповідає ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак. – А я щасливий бути ведучим цього проекту, бо де жінки, там і я. Цей сезон обіцяє бути ще глибшим, більш відвертим та драйвовішим. Усе тільки починається – попереду неймовірні героїні, нові випробування та команда, яка щодня заряджає на повну! Дякую всім, хто творить реаліті. Це класна, крута, креативна, талановита та віддана справі команда. Люблю!

Скандали, сльози та обійми: Новий канал знімає другий сезон «Мамо, ваш вихід!»

А от глядачі Нового каналу полюбили це реаліті за життєві ситуації, які можуть трапитися в кожній українській родині. Але найцікавіше – це моральна дилема, яка розгортається перед свекрухами-учасницями проекту: підтримати невістку в очах суперниць, щоб підвищити шанси на перемогу, чи «здати» її заради правди?

– Як і в першому сезоні, свекрухи оцінюватимуть господарювання, успішність та стосунки в родині. Невістки також продовжать оцінювати чесноти одна одної. Тобто концепція реаліті не змінюється, але ми розширюємо кордони та виходимо за межі України! В новому сезоні одна зі свекрух-учасниць – іноземка, – говорить Вікторія Вишнякова, керівниця студії Star Light Media Production, яка знімає реаліті «Мамо, ваш вихід!» – А взагалі, наш проект змінює життя. Підтвердження цьому – учасники попереднього сезону. Свекор Микола почав ходити на побачення. Життя завирувало, тепер він не лише няня для онука, а й чоловік у повному розквіті сил. Багато жінок, побачивши випуск, знайшли його сторінку в інсті й активно кличуть на побачення. Впевнена, що в новому сезоні на нас чекають не менш цікаві історії.

Скандали, сльози та обійми: Новий канал знімає другий сезон «Мамо, ваш вихід!»

Стежте за анонсами в соцмережах та на сайті Нового каналу, щоб не пропустити новий сезон реаліті «Мамо, ваш вихід!» І не забудьте розказати про наш проект вашій мамі! А якщо ви вважаєте, що невістка і свекруха – це найсильніша команда й на власному прикладі хочете довести, якими класними можуть бути взаємини в родині чи, навпаки, бажаєте вирішити конфлікти між вами – заповнюйте анкету учасника – ТУТ

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