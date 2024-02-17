Стань участником шоу «Хто знає?» на Новом канале! Приходи на съемку!

Любишь узнавать интересные факты? Хочешь весело провести время и помочь заработать деньги для помощи ВСУ? Приходи за съемки новой развлекательной викторины на Новом канале и стань участником!

В шоу сразятся две команды. Капитан первой – комик и телеведущий Фима Константиновский. Капитан второй – певец Вова Дантес. Еженедельно с ними в командах будут играть самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса. Ответственная за атмосферу – очаровательная ведущая Даша Астафьева.

На кого ты сделаешь ставку – на Вову или Фиму? Приходи, болей за любимую команду и помогай собирать деньги на победу! Съемки будут проходить в Киеве с 21 по 28 февраля 2024 года.

Заполняй анкету, стань участником шоу «Хто знає?» и помоги команде Владимира Дантеса или команде Фимы Константиновского собрать деньги на благотворительность.

Но прежде ознакомься с правилами анкетирования и правилами обработки персональных данных.

