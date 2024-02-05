Новый каналНовости

«Как реагировать на такое?»: Фима Константиновский – о самой тяжелой работе

«Як реагувати на таке?»: Фіма Константиновський – про найважчу роботу

Ведущий развлекательного квиз-шоу «Поле», премьера которого состоится 7 марта на Новом канале, отметил, что не воспринимает съемки как сложную работу

«Пытался шутить так, чтобы он рассмеялся»: Фима Константиновский – об отце

Cейчас смотрят

Путь к успеху требует невероятных усилий, работы над собой и постоянного обучения. А еще важно видеть ценные уроки и положительные моменты в неудачах и сложных периодах. Ведущий проекта Нового канала «Поле» Фима Константиновский обрел известность именно благодаря настойчивости и целеустремленности. Сейчас опытный комик чувствует себя на съемках для телевидения или YouTube-проектов как рыба в воде. Уже 7 марта в 20:00 Новый канал покажет семейное игровое шоу «Поле» с Фимой Константиновским. Весна откроет поле возможностей, чтобы выиграть!

– Съемки для меня – это естественный процесс. Потому я не воспринимаю их как сложную работу. Вот что действительно трудно – это работать с толпой детей в костюме аниматора, – с улыбкой рассказывает Фима Константиновский в YouTube-проекте «Гончарова подкаст».

«Як реагувати на таке?»: Фіма Константиновський – про найважчу роботу

Ведущий Нового канала поделился забавной историей. Около 12 лет назад он проводил детский день рождения в образе Гарри Поттера.

– Мальчику исполнялось 10 лет. Пришли друзья именинника, начали водить хоровод. И я объявил: «Ну вот мы и в Хогвартсе!». А именинник ответил: «Да мы в кафе, ты чего?» Вот как реагировать на такое? – смеется Фима. – Вообще, работа аниматором – это очень классная школа. Поэтому я уверен, что работать с детьми гораздо труднее, чем со взрослыми.

«Як реагувати на таке?»: Фіма Константиновський – про найважчу роботу

Весной проветрить голову с Фимой Константиновской можно будет в развлекательном игровом шоу «Поле». Включайте Новый канал уже 7 марта в 20:00!

Справка:

The Floor – это формат викторины, разработанный Talpa Studios. Шоу транслируют во Франции, Испании, Румынии, Германии, Италии и США. По правилам, в The Floor принимают участие 100 игроков. Они соревнуются в квиз-дуэлях на гигантском светодиодном полу, разделенном на 100 квадратов. Каждое из этих полей представляет разные категории: от «Известных спортсменов» и «Голливудских актеров» до «Культовых зданий» и «Млекопитающих». Участник бросает вызов соседнему сопернику на квиз-дуэль именно в той категории, в которой разбирается лучше всего. Они оба отвечают на вопросы по выбранной теме. Победитель поединка захватывает поле другого игрока. А проигравший выбывает из игры. Участник, который займет все поля, выиграет крупный денежный приз.

новини нк новости поле
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь