«Як реагувати на таке?»: Фіма Константиновський – про найважчу роботу

Ведущий развлекательного квиз-шоу «Поле», премьера которого состоится 7 марта на Новом канале, отметил, что не воспринимает съемки как сложную работу

«Пытался шутить так, чтобы он рассмеялся»: Фима Константиновский – об отце

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Путь к успеху требует невероятных усилий, работы над собой и постоянного обучения. А еще важно видеть ценные уроки и положительные моменты в неудачах и сложных периодах. Ведущий проекта Нового канала «Поле» Фима Константиновский обрел известность именно благодаря настойчивости и целеустремленности. Сейчас опытный комик чувствует себя на съемках для телевидения или YouTube-проектов как рыба в воде. Уже 7 марта в 20:00 Новый канал покажет семейное игровое шоу «Поле» с Фимой Константиновским. Весна откроет поле возможностей, чтобы выиграть!

– Съемки для меня – это естественный процесс. Потому я не воспринимаю их как сложную работу. Вот что действительно трудно – это работать с толпой детей в костюме аниматора, – с улыбкой рассказывает Фима Константиновский в YouTube-проекте «Гончарова подкаст».

Ведущий Нового канала поделился забавной историей. Около 12 лет назад он проводил детский день рождения в образе Гарри Поттера.

– Мальчику исполнялось 10 лет. Пришли друзья именинника, начали водить хоровод. И я объявил: «Ну вот мы и в Хогвартсе!». А именинник ответил: «Да мы в кафе, ты чего?» Вот как реагировать на такое? – смеется Фима. – Вообще, работа аниматором – это очень классная школа. Поэтому я уверен, что работать с детьми гораздо труднее, чем со взрослыми.

Весной проветрить голову с Фимой Константиновской можно будет в развлекательном игровом шоу «Поле». Включайте Новый канал уже 7 марта в 20:00!

Справка:

The Floor – это формат викторины, разработанный Talpa Studios. Шоу транслируют во Франции, Испании, Румынии, Германии, Италии и США. По правилам, в The Floor принимают участие 100 игроков. Они соревнуются в квиз-дуэлях на гигантском светодиодном полу, разделенном на 100 квадратов. Каждое из этих полей представляет разные категории: от «Известных спортсменов» и «Голливудских актеров» до «Культовых зданий» и «Млекопитающих». Участник бросает вызов соседнему сопернику на квиз-дуэль именно в той категории, в которой разбирается лучше всего. Они оба отвечают на вопросы по выбранной теме. Победитель поединка захватывает поле другого игрока. А проигравший выбывает из игры. Участник, который займет все поля, выиграет крупный денежный приз.