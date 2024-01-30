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«Намагався жартувати так, щоб він розсміявся»: Фіма Константиновський – про батька

«Намагався жартувати так, щоб він розсміявся»: Фіма Константиновський – про батька

Ведучий шоу «Поле», яке Новий канал покаже вже 7 березня о 20:00, пригадав, як обирав між професією коміка та співака

Справжнім прикладом для Фіми Константиновського став тато. І не лише в житті, а й у гуморі. Ведучий розважального шоу Нового каналу «Поле» пішов слідами батька й теж брав участь у КВК. Однак зазначає: під час вибору професії не відштовхувався від того, хто чим займається в сімʼї.

Зараз дивляться

– Тато був автором жартів і писав номери для команди КВК, яка ставала віце-чемпіоном Вищої ліги. До слова, він створив «Ветер КВН», що є одним з неофіційних гімнів. Зараз неприємно говорити про КВК, бо сьогодні це «шляпа» й пропагандистська машина, на жаль, – каже Фіма Константиновський у YouTube-проекті «Розмова». – Малим завжди дивився КВК. І саме батько був справжнім прикладом для мене. Тож я намагався жартувати так, щоб він розсміявся. Не памʼятаю момент, як це сталося вперше. Та коли почало вдаватися, дуже радів. Хоч це й було складно. Мені подобається в татові максимальний цинізм, він може вигадувати жарти на будь-які теми. У нього трохи американське почуття гумору, коли немає меж. І, обʼєктивно, з нас двох він жартує краще.

«Часто торгуються»: скільки Фіма Константиновський заробляє на корпоративах

Мама Фіми – співачка, а батько – гуморист. Коли настав час визначатися з професією, Константиновський поставився до цього питання раціонально.

– Коли я робив вибір, то не відштовхувався від того, хто чим займається в сімʼї. Однак гумор був мені ближче. До того ж, ми з батьками порахували і зрозуміли, що карʼєра співака – це дорого. Потрібні кліпи, пісні, концерти. А коли ти гуморист і ведучий, то просто купуєш піджак для виступу й заробляєш гроші без продюсерів, – зазначає комік.

«Намагався жартувати так, щоб він розсміявся»: Фіма Константиновський – про батька

Навесні провітрити голову з Фімою Константиновським можна буде в розважальному ігровому шоу «Поле». Вмикайте Новий канал вже 7 березня о 20:00!

Довідка:

The Floor – це формат вікторини, який розробила Talpa Studios. Шоу транслюють у Франції, Іспанії, Румунії, Німеччині, Італії та США. За правилами, у The Floor беруть участь 100 гравців. Вони змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Кожне з цих полів представляє різні категорії: від «Відомих спортсменів» і «Голлівудських акторів» до «Культових будівель» і «Ссавців». Учасник кидає виклик сусідньому супернику на квіз-дуель саме в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної теми. Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе всі поля, виграє великий грошовий приз.

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