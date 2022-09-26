«Мы счастливы, что это происходит сейчас»: Егор Козлов и Юлия Буйновская – о решении жениться во время войны

Актеры «Полкана» и «Новенькой» Юлия Буйновская и Егор Козлов теперь официально семья

Любовь победит! Исполнители главных ролей сериалов Нового канала «Новенькая», вышедшего в 2019 году, и «Полкан», премьера которого состоится осенью 2022-го, поженились! Актеры Егор Козлов и Юлия Буйновская вступили в брак 22 сентября – во вторую годовщину их отношений.

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– Буквально месяц назад мы решили, что все должно произойти именно в этот день, – рассказывает Егор Козлов. – Хотели сделать по-другому. Возможно, когда закончится война. У нас было много планов, но, наконец, поняли, что не хотим тянуть и искать лучший момент.

Предложение Егор сделал Юлии четыре месяца назад. Это произошло на месте, где влюбленные впервые поцеловались, – на берегу Днепра, у пешеходного моста в Киеве.

– Тогда было очень романтично и трогательно, – вспоминает парень. – Кстати, это произошло накануне лета, хотя кольцо я купил еще в декабре прошлого года и постоянно искал подходящий момент. Когда началась война, все отложилось. Но в итоге случилось так, как должно было случиться. Я ни о чем не жалею. Мы абсолютно счастливы, что это происходит именно сейчас!

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День росписи пары был максимально интимным и камерным. Влюбленные говорят, что делали все согласно времени и возможностям, но искренне и с любовью.

– Мы проснулись вместе. Я попросила не смотреть на меня в платье, поэтому разошлись по разным комнатам, – делится Юля Буйновская. – Быстро собралась и поехала делать красоту. Увиделись мы уже у ЗАГСа. Присутствовали только близкие люди. В общем, кажется, 17 гостей: родные Егора, наши уже общие друзья и человек, который нас «свел», если можно так сказать (смеется). Это режиссер сериала, в котором мы сыграли одни из главных ролей, Мила Погребиская. Она подобрала тогда нас на каст и почти сразу утвердила, потому что увидела, что мы подходим друг другу. Мои родители, к сожалению, не смогли приехать, поскольку они за границей. Также не было мамы Егора. Из-за этого мы очень расстроились, я даже плакала на самой церемонии. Но мамы постоянно поддерживали с нами видеосвязь! После росписи пошли в кафе, съели тортик и выпили шампанского. Потом у нас было два медовых выходных. Не помню, когда чувствовали себя так хорошо! Мы ни в чем себе не отказывали, и это было невероятно.

Желаем молодой семье безграничной любви и осуществления всех творческих замыслов!