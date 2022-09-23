Єгор Козлов та Юлія Буйновська одружились! Зірки серіалів «Новенька» та «Полкан» поєднали свої долі

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Неймовірна новина! Акторка Юлія Буйновська, зірка серіалу «Полкан» (Новий канал), та актор Єгор Козлов, зірка серіалу «Новенька» (Новий канал), одружились!
Про це стало відомо з соцмереж молодят.
Церемонія відбулась в неймовірно стильних образах. Закохані обрали не звичну білу сукню та костюм, а бежеві кольорі, які дивляться дорого та личать зіркам. А для контрасту вони додали до інтер’єру блакитний фон.
Новий канал щиро вітає молодят!
Фото Instagram
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