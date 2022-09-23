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Єгор Козлов та Юлія Буйновська одружились! Зірки серіалів «Новенька» та «Полкан» поєднали свої долі

Єгор Козлов та Юлія Буйновська одружились! Зірки серіалів Новенька та Полкан поєднали свої долі

Неймовірна новина! Акторка Юлія Буйновська, зірка серіалу «Полкан» (Новий канал), та актор Єгор Козлов, зірка серіалу «Новенька» (Новий канал), одружились! 

Про це стало відомо з соцмереж молодят.

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Єгор Козлов та Юлія Буйновська одружились! Зірки серіалів Новенька та Полкан поєднали свої долі

Церемонія відбулась в неймовірно стильних образах. Закохані обрали не звичну білу сукню та костюм, а бежеві кольорі, які дивляться дорого та личать зіркам. А для контрасту вони додали до інтер’єру блакитний фон.

  • Єгор Козлов та Юлія Буйновська одружились! Зірки серіалів Новенька та Полкан поєднали свої долі
  • Єгор Козлов та Юлія Буйновська одружились! Зірки серіалів Новенька та Полкан поєднали свої долі
  • Єгор Козлов та Юлія Буйновська одружились! Зірки серіалів Новенька та Полкан поєднали свої долі
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Новий канал щиро вітає молодят!

Єгор Козлов та Юлія Буйновська одружились! Зірки серіалів Новенька та Полкан поєднали свої долі

Фото Instagram

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