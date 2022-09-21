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Международный день мира 2022: эскалация войны и указ путина

Международный день мира 2022: эскалация войны и указ путина

Российский диктатор владимир путин объявил «частичную» мобилизацию в россии 21 сентября, когда отмечается Международный день мира

Президент россии владимир путин в видеообращении 21 сентября объявил частичную мобилизацию в стране. Указ о частичной мобилизации уже подписан. Мобилизационные мероприятия в стране, убивающей мирное население Украины, начались уже сегодня. В рамках «частичной» мобилизации в россии хотят призвать воевать против Украины 300 тысяч резервистов, заявил министр обороны россии сергей шойгу.

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По словам шойгу, российские потери в войне составили только 5937 погибших. Это утверждение расходится с данными украинских и западных изысканий. По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава армии рф – 55 110 человек.

Также российский министр рассказывает очень смешные факты, например, что почти 90% раненых оккупантов вернулись в строй.

Международный день мира 2022: эскалация войны и указ путина

Что об этом думают европейские политики?

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в Twitter назвал этот шаг путина «плевком в лицо ООН».

— Разжигатели войны в Кремле и его подданные отмечают Международный день мира, который отмечается во всем мире 21 сентября, — написал Кислица.

Он напомнил, что Генассамблея ООН объявила 21 сентября днем, посвященным укреплению идеалов мира путем соблюдения ненасилия в течение 24 часов.

– Мобилизация! плевок путлера в лицо ООН, – написал Кислица.

Международный день мира 2022: эскалация войны и указ путина

О том, что путин не просто так выбрал Международный день мира для мобилизации, сказал и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

– Неудивительно, что россия избрала Международный день мира для эскалации своей неоправданной войны. Украине нужен мир на ее собственных условиях, уважающих суверенитет и территориальную целостность Украины. ЕС продолжает поддерживать Украину для победы в войне, поскольку Украина также борется за наш мир, – отметил Маасикас в Twitter.

Фото iStock

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