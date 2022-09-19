рф обстріляла Південноукраїнську АЕС: що відомо про наслідки обстрілу

Російські війська обстріляли Південноукраїнську АЕС вночі, з 18 на 19 вересня. Що відомо про наслідки, читай на сторінках Нового каналу

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Обстріл Південноукраїнської АЕС

О 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Про це повідомили в «‎Енергоатомі». Потужний вибух стався всього за 300 м від ядерних реакторів.

Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі. Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.

Обстріл Південноукраїнської АЕС: момент прильоту

Камери спостереження зафіксували потужний ракетний удар по території Південноукраїнської АЕС. Відео опублікував президент України Володимир Зеленський, і прокоментував:

«‎Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно».

Обстріл Південноукраїнської АЕС: наслідки

На фото – вирва від нічного вибуху ворожої ракети у промисловій зоні Південноукраїнської атомної електростанції. Її діаметр – 4 м, глибина – 2 м.