Вика Маре рассказала об отношениях с мужем-французом во время войны

Участница проекта Нового канала «Супермодель по-украински» рассказала, какие изменения произошли в ее личной жизни после 24 февраля

Одна из самых ярких участниц проекта «Супермодель по-украински», который показывал Новый канал, Вика Маремуха (после женитьбы Беле – прим. ред.) недавно стала мамой маленького Люка. Известно, что они с мужем, французским бизнесменом Луи, до рождения сына имели необычный формат отношений – гостевой брак. Но с началом войны и особенно с появлением малыша произошли перемены.

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– За время беременности наш гостевой брак превратился в обычный. В первую очередь потому, что, когда началась война, мы были вместе в Таиланде и поддерживали друг друга. Для нас обоих этот период стал сложным, – рассказала Маре в YouTube-проекте «Слава+». – Мы ведь привыкли иметь собственное пространство. А здесь вместе в одной небольшой гостиничной комнате. Хотя со временем нашли двухэтажный номер, где у каждого была своя спальня. Периодически спали вместе, периодически раздельно. Было жарко, у меня к тому же животик. Также Луи допоздна работает, а я рано ложусь. Впоследствии мы приспособились.

Блогер признается, что они с Луи чрезвычайно счастливы быть вместе с новорожденным сыном и наслаждаются каждым мгновением. Правда, изменения в личной жизни из-за смены формата их отношений ощутимы.

– Пропала романтика! – делится Виктория. – Когда был гостевой брак, то мы ходили на свидания, устраивали разные интересные сюрпризы друг другу. В этом и есть «прикол» такого формата отношений. Когда вы живете вместе, то становитесь, скорее, как соседи.