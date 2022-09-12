«Сын очень любит быть у отца на ручках»: Вика Маремуха – о первых днях с первенцем

Участница проекта Нового канала «Супермодель по-украински» рассказала, что чувствовала, когда впервые увидела сына, и верит ли в предрассудки

7 сентября в одном из столичных частных роддомов участница проекта «Супермодель по-украински» (Новый канал) Виктория Маремуха (после замужества Беле – прим. ред.) родила первенца. Они с мужем, французским бизнесменом Луи, стали родителями сына.

– В общем все длилось часов семь: схватки, эпидуралка, роды. Родила я за час. Это было немного сложно, потому что ребенок переношен, череп тверже. Пока приноровилась и научилась тужиться… Но считаю, что это суперрезультат, – рассказывает Маре. – Когда впервые увидела сына, то ощутила счастье и безграничную любовь. Мы плакали с Луи вдвоем, потому что чувствовали все на одних частотах. Партнерские роды – это кайф! Дети – это двойной кайф! Любим сына бесконечно!

В течение нескольких дней блогер с новорожденным находятся в роддоме под наблюдением врачей. Почти всегда рядом с ними муж Вики.

– Мне помогает Луи. Даже сходить в душ или туалет. Сын очень любит быть у отца на ручках. Успокаивается быстрее, чем у меня, – улыбается женщина. – Научиться кормить, держать ребенка и делать все необходимые процедуры было совершенно нетрудно. Еще в первую ночь все показала акушерка. Кстати, она сказала, что я быстро все усвоила, и похвалила меня.

Имя малышу пара выбрала, но пока не афиширует.

– Когда узнали, что у нас будет мальчик, то не было постоянного имени. Теперь оно есть! Но мы все равно еще думаем. Непременно скоро этим поделюсь! – обещает звезда. – Теперь хотим еще сестричку нашему сыночку. Планируем через четыре-пять лет, но как получится. Этого парня, например, мы ждали через год, а он преподнес нам сюрприз и появился раньше.

Вика с первого дня появления сына на свет показывает его в соцсетях. Часто говорят, что это плохая примета. На что женщина уверенно отвечает:

– Если в предрассудки не верить, то они и работать не будут.

Искренне желаем малышу и молодым родителям сил и здоровья!

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