Для детей, пострадавших от войны: 11-летний чемпион Киева по шашкам передал Александру Педану 20 тысяч гривен

Ведущий Нового канала сюрпризом поздравил с днем рождения маленького талантливого волонтера

Три недели назад украинцев до слез тронула новость, как 10-летняя девочка Валерия игрой в шашки собрала 21 тысячу гривен на ВСУ. Средства она лично передала Сергею Притуле и его Благотворительному фонду. Поступок Валерии вдохновил 11-летнего Андрея. У юных любителей шашек один тренер, так что и умения серьезные. Выигрывая у прохожих, парню удалось собрать немалую сумму. В праздничный день деньги у Андрея забрал ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан.

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– Очень нервничал, поскольку у меня была супермиссия. Я шел на день рождения к Андрею! И в свои 11 он не захотел, чтобы ему подарили что-то, а захотел сделать добро пострадавшим во время войны деткам, – рассказывает Педан. – Прямо под супермаркетом, играя в шашки, за две недели он собрал более 20 тысяч гривен. На эти средства харьковчанка Майя вместе с еще 20 детьми поедет в специальный реабилитационный лагерь No siren в Болгарии от Junior. Главная цель этого отдыха – улучшить психологическое и физическое состояние детей, а также вернуть их к безопасной жизни хотя бы на время.

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Знакомство с Александром Педаном было сюрпризом для Андрюши. Мальчик не знал, что к нему придет звезда. Еще и не с пустыми руками! Телеведущий подарил парню набор для игры в петанк. Кстати, в современную игру сразу сыграли все вместе: Александр, Андрей и его семья. И без партии в шашки не обошлось!

– Я сказал Андрюше, что деньги – не самое главное. Самое главное – его желание и стремление помогать! – делится ведущий Нового канала. – Действительно, посмотрите, какие у нас дети. Как они быстро взрослеют. Дети уже помогают детям!