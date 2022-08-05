Новый канал>Новости

Для детей, пострадавших от войны: 11-летний чемпион Киева по шашкам передал Александру Педану 20 тысяч гривен

Для детей, пострадавших от войны: 11-летний чемпион Киева по шашкам передал Александру Педану 20 тысяч гривен

Ведущий Нового канала сюрпризом поздравил с днем рождения маленького талантливого волонтера

Три недели назад украинцев до слез тронула новость, как 10-летняя девочка Валерия игрой в шашки собрала 21 тысячу гривен на ВСУ. Средства она лично передала Сергею Притуле и его Благотворительному фонду. Поступок Валерии вдохновил 11-летнего Андрея. У юных любителей шашек один тренер, так что и умения серьезные. Выигрывая у прохожих, парню удалось собрать немалую сумму. В праздничный день деньги у Андрея забрал ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан.

Cейчас смотрят

Для детей, пострадавших от войны: 11-летний чемпион Киева по шашкам передал Александру Педану 20 тысяч гривен

– Очень нервничал, поскольку у меня была супермиссия. Я шел на день рождения к Андрею! И в свои 11 он не захотел, чтобы ему подарили что-то, а захотел сделать добро пострадавшим во время войны деткам, – рассказывает Педан. – Прямо под супермаркетом, играя в шашки, за две недели он собрал более 20 тысяч гривен. На эти средства харьковчанка Майя вместе с еще 20 детьми поедет в специальный реабилитационный лагерь No siren в Болгарии от Junior. Главная цель этого отдыха – улучшить психологическое и физическое состояние детей, а также вернуть их к безопасной жизни хотя бы на время.

«Мы не посмели отказать»: Александр Педан расплакался во время интервью с мариупольским студентом

Для детей, пострадавших от войны: 11-летний чемпион Киева по шашкам передал Александру Педану 20 тысяч гривен

Знакомство с Александром Педаном было сюрпризом для Андрюши. Мальчик не знал, что к нему придет звезда. Еще и не с пустыми руками! Телеведущий подарил парню набор для игры в петанк. Кстати, в современную игру сразу сыграли все вместе: Александр, Андрей и его семья. И без партии в шашки не обошлось!

– Я сказал Андрюше, что деньги – не самое главное. Самое главное – его желание и стремление помогать! – делится ведущий Нового канала. – Действительно, посмотрите, какие у нас дети. Как они быстро взрослеют. Дети уже помогают детям!

новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь