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Новые фигурки LEGO в образе украинских защитников в Мариуполе (ФОТО)

Новые фигурки LEGO в образе украинских защитников в Мариуполе (ФОТО)

Не успели мы налюбоваться фигурками украинских военных женщин, как ритейлер Lego Brickmania, разрабатывающий исторически достоверные конструкторы по военной тематике, решил порадовать украинцев еще раз. Бренд создал фигурки в честь украинских защитников «Азовстали».

После новости о релизе фигурок, посвященных украинским военным медикам, основатель компании Эндрю Бикрафт сообщил о еще одной коллекции – с защитниками Мариуполя.

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– ВСУ, Нацгвардия, добровольцы территориальной обороны и другие защитники «Азовстали», продержавшиеся в Мариуполе почти три месяца, тем самым задержав российскую армию и позволив Украине выиграть битву за Киев, – написал Бикрафт.

Фигурки создали, соединив обычные детали Lego, напечатанные по заказу детали и специальное снаряжение, например реалистичное оружие от игрушечного бренда BrickArms.

Новые фигурки LEGO в образе украинских защитников в Мариуполе (ФОТО)

Фото — Instagram, Twitter

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