Новые фигурки LEGO в образе украинских защитников в Мариуполе (ФОТО)

Не успели мы налюбоваться фигурками украинских военных женщин, как ритейлер Lego Brickmania, разрабатывающий исторически достоверные конструкторы по военной тематике, решил порадовать украинцев еще раз. Бренд создал фигурки в честь украинских защитников «Азовстали».

После новости о релизе фигурок, посвященных украинским военным медикам, основатель компании Эндрю Бикрафт сообщил о еще одной коллекции – с защитниками Мариуполя.

– ВСУ, Нацгвардия, добровольцы территориальной обороны и другие защитники «Азовстали», продержавшиеся в Мариуполе почти три месяца, тем самым задержав российскую армию и позволив Украине выиграть битву за Киев, – написал Бикрафт.

The @DefenceU Marines, @ng_ukraine guards, @TDF_UA volunteers, and other #AzovstalDefenders who held out in Mariupol for nearly 3 months, bogging down the ???????? army and allowing ???????? to win the Battle of Kyiv.

(Custom #LEGO minifigs — not official products.) pic.twitter.com/YlVPX1HfrJ

— Andrew Becraft ???????????????????????? (@AndrewBecraft) July 20, 2022