В небе заметили Призрака Киева (Фото)

В сети появился снимок Призрака Киева, а точнее – облака, которое по силуэту очень напоминает один из самолетов, уничтожающих вражескую авиацию в небе.

Автор фотографии @roman.kelberg поймал в объектив момент, когда над украинской столицей зависло облако-самолет. Это очередное напоминание, что хотя сам Призрак Киева, о котором много говорили в начале полномасштабного вторжения россии, и оказался легендой, каждый день нашу землю и наше небо защищают сотни пилотов-ассов в разных уголках страны.

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Напомним, что впервые термин «Призрак Киева» был использован 24 февраля, в день, когда российская федерация по приказу владимира путина вторглась на территорию Украины и развязала полномасштабную войну. За первые 30 часов боевых действий этот летчик сбил шесть вражеских самолетов: 2 самолета Су-35, 2 самолета Су-25, по 1 самолету Су-27 и Миг-29.