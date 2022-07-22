Военный парамедик Ласточка обвенчалась с любимым: Настоящие чувства всегда побеждают!

Украинская военная парамедик с позывным Ластівка обвенчалась со своим любимым. Вместе с супругом (позывной Бейкер) они сейчас защищают Украину на востоке, в самой горячей точке.

Счастливым моментом Ластівка поделилась в Instagram: «Вчера мы обвенчались».

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В сторис также девушка показала подарок, который ей сделали на венчание – берцы.

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Под фото с венчания Ластівка поделилась откровенным рассказом с передовой:

«Несколько дней назад прошел дождь, еще ночи в степях Донбасса холодные. Вот поэтому я и простудилась. Кашель, насморк, голова болит, слабость. Полный набор. Болеть на позициях в окопах максимально неудобно и ужасно. Мало того, что над головой постоянно что-то свистит, так теперь еще и чувство собственной безспомощности. Командир дал распоряжение, чтобы отделения (одна небольшая группа людей из нескольких) делали ротации, выезжая в соседнее село и отдыхая там пару дней, а затем, по такой же схеме, чередовались между собой. Сегодня настал день, когда поздраздение мужа покинуло позицию, но сам Бейкер отказался. Теперь мы сидели вдвоем. Поначалу день проходил спокойно, несмотря на звуки прилетов по соседним посадкам, даже были мысли продолжить копать окоп. Но после того, как я навела порядок в коробках с медикаментами, обстрелы начались близко. Мы лежали, разговаривали, стараясь отвлечься от громких звуков. В какой-то момент передали по рации «горящее поле», на что зам командира взвода с позывным Псих ответил спокойно «пусть горит, оно тебе мешает?». Посмеявшись, я пожаловалась Бейкеру на плохое самочувствие. Поесть утром мы не успели, обстрелы продолжались несколько часов, а вылезть взять консервы не удавалось. Поэтому, дождавшись небольшого «перерыва» (враги начали снова работать по другой посадке), муж пошел разогревать первую попавшуюся консерву. Это был веганский суп с соевым мясом. И вот, я выпила лекарство, без сил лежу в окопе, записываю маме видео (как раз одно из тех, которые публиковала в посте о сборе средств). Минут 10 покоя, как вдруг мне прилетает в 30 метрах со стороны головы. Земля вздрогнула, брусвер посыпался на одежду и волосы, между кронами деревьев засвистели обломки, а в воздухе запахло порохом. И тут еще один прилет, поближе к месту, где находился Бейкер. Громкий звук, а затем тишина. Давящая и неприятная, внутренние органы сжались. Я подскочила на месте, намереваясь схватить аптечку и бежать к мужу. Еще один прилет заставил прижаться к земле. Я прокричала позывной мужа, на сердце отлегло, когда на «Бейкере! Четыре Пять…» послышалось «Ноль!». В тот день кацапы подожгли нам посадку, а снаряд лег рядом с мужем в метрах 5-10. Благо, он успел заскочить в окоп, не поймав ни одного обломка, но получил лёгкую контузию. Ходил потом остаток дня, как моряк по палубе… И принес самый вкусный суп в моей жизни. Помню, спросила, чего он не бросил все, не прибежал прятаться от обстрелов. А Бейкер посмотрел на меня ласково, отвечая: – Ну а как я мог его оставить? Ты суп хотела.

Вчера мы обвенчались».

О Ластівке

До начала полномасштабного вторжения у девушки не было медицинского образования. Лишь несколько месяцев назад Ластівка прошла специальные курсы тактической медицины ТССС. «Я просто хотела быть полезной на фронте, – рассказывает свою историю Ластівка . – Мое подразделение – это моя семья». Позывной «Ластівка » девушке дал в первый ее день командир.

Фото: @accidental_moon_genious