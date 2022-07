Нові фігурки LEGO в образі українських військових жінок

Lego Brickmania, який розробляє історично достовірні конструктори на військову тематику, випустив фігурки з українськими військовими медикинями. Нас підтримує весь світ!

Про це пише видання «Букви».

Українська волонтерка та медикиня-доброволець Аліна Михайлова повідомила, що стала прототипом однієї з фігурок.

Засновник новинного ресурсу про Lego Ендрю Бікрафт розповів про реліз у своєму твітері.

– Lego-версія деяких із багатьох дивовижних жінок, які захищають Україну після того, як росія вдерлася в Україну. Мій дідусь був медиком у Другій світовій війні, і я глибоко поважаю бойових медиків та інших, хто бореться з російським фашизмом в Україні сьогодні. Слава Україні! – написав Бікрафт.

LEGO versions of some of the many amazing women defending #Ukraine️ since #RussiaInvadedUkraine. My grandfather was a ???????? medic in WW2, and I deeply respect the combat medics and others fighting ???????? fascism in ???????? today. Slava Ukraini! @katalina_ada @tsunami_zsu @Mykhailova_A pic.twitter.com/kNGjXHhy3e

— Andrew Becraft ???????????????????????? (@AndrewBecraft) July 14, 2022