Сергей Притула – о Лесе Никитюк

Ведущий Нового канала признался, как долго не виделся со своей соведущей по проекту «Хто зверху?» и чего ждет от Леси Ивановны в будущем

Где-то «в прошлой жизни» они каждую неделю пытались определить, кто сверху – мужчины или женщины. Сейчас соревнования и развлечения отошли на задний план, потому что все объединились ради победы над врагом в полномасштабной войне. Ведущие игрового проекта Нового канала «Хто зверху?» Сергей Притула и Леся Никитюк выбрали волонтерский фронт. Они не просто взялись за добрые дела, но стали настоящим примером и источником вдохновения для всех украинцев!

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– Чотири місяці я не бачив Лесю Іванівну, – признався Сергій Притула. – Нещодавно вона заїжджала до Києва, відірвавшись на кілька днів від своєї волонтерської праці в місті Хмельницький. Леся – величезна молодець! Той пласт роботи, який вона робила у Хмельницькому, допомагаючи переселенцям, біженцям, – це просто браво! (аплодирует).

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Телеведущий отметил, что радуется за коллегу, поскольку та возобновляет работу над собственным тревелом.

– Зараз у Лесі йде підготовка до зйомок третього сезону «Le Маршрутки», – говорит он. – До речі, дуже цікаво буде подивитися цей проект. Ви ж розумієте, він буде суттєво відрізнятися від того розважального контенту, який був у попередніх сезонах.

Напомним, «Le Маршрутка» – это тревел-шоу, в котором Леся Никитюк ездит по Украине в желтой маршрутке «Богдан» и рассказывает об уникальных талантливых украинцах и малоизвестных уголках нашей страны. В первых двух сезонах зрители увидели крутые маршруты для путешествий, по-новому посмотрели на, казалось бы, давно известные туристические места, побывали на разных фестивалях и посетили достопримечательности, закрытые для просмотра. Новому сезону тревела не помешает даже полномасштабная война! Команда планирует начать путешествие в Киеве, а закончить в Ялте.