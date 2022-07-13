Сергей Притула – о донатах на ЗСУ от самых младших

Ведущий Нового канала поделился мыслями, почему наши дети собирают средства на армию

Сеть всколыхнула новость о том, что 10-летняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова передала в Благотворительный фонд Сергея Притулы 21 тысячу гривен для ВСУ. Ведущий Нового канала и волонтер не сдержал слез, когда девочка лично отдавала ему деньги. А заработала она их, играя партии с прохожими на улицах Киева.

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– Неможливо впускати в душу навіть найменші сумніви про нашу Перемогу, коли українські діти день за днем роблять дива заради армії, – сказал Притула. – Вони стали дорослими. Їм не потрібно читати казок про поганих чаклунок, щоб відчути, що таке зло. Вони, на жаль, бачать його на власні очі і стають для нас світлими героями. Замість іграшкових машинок обирають машини для ЗСУ. Замість літачка на управлінні – «очі» в небі для армії. Ми боремося за них і для них. І будемо боротися до Перемоги. У сучасних українських дітей свої супергерої зі своїми суперсилами!

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Иностранные журналисты интересуются у Сергея Притулы, как он относится к тому, что украинские дети собирают деньги на оружие.

– Запитують, бо для них це шок і нечувана подія. А я відповідаю просто. Діти хочуть жити в світі без повітряних тривог, вибухів, війни, знищених під корінь дитячих садочків. Де ще раніше були сміх та ігри, зараз – вирва від бомби, – каже волонтер. – Діти – щирі, тому щиро розуміють, де добро, а де зло. Діти добре знають, хто ворог. І наш ворог розуміє лише мову сили. Саме тому малеча виходить продавати черешні, малюнки, грає в шашки на вулиці й віддає те, що збирала на іграшки, на допомогу нашій армії. Діти просто хочуть жити у своїй країні і мати дитинство. От тому вони збирають на зброю!

Задонатить на счета Благотворительного фонда Сергея Притулы можно по ссылке!