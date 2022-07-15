«‎Если ты приезжаешь без денег, тебя обеспечивают»: Участница СМПУ – о том, как во Франции помогают беженцам из Украины

Участница третьего сезона «Супермодель по-украински» (Новый канал) Катя Свинарчук рассказала о жизни за границей во время войны

На YouTube-канале Нового вышел четвертый выпуск проекта «Предметка. Переселенцы» с Сергеем Никитюком. Его героинями стали финалистка первого сезона ТМПУ Вика Рогальчук и участница третьего сезона СМПУ Катя Свинарчук.

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Девушки рассказали, как война изменила их жизнь, как они устроились за границей и как украинским беженцам помогают в разных странах. Так, по словам Кати Свинарчук, во Франции – одни из лучших условий:

– Когда ты приезжаешь в Париж, тебе дают квартиру (не в Париже, конечно – в пригороде или в других городах), а также помогают с продуктами. То есть, если у тебя нет денег, тебя обеспечивают всем необходимым. Также мне рассказали, что церковь очень помогает украинцам. Через нее можно найти бесплатное жилье – даже в центре Парижа!

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Среди прочего Катя поделилась секретом, как ей удалось найти работу в Париже и снять квартиру в сердце Франции. Больше интересного смотри в новом выпуске «Предметка. Переселенцы» с Сергеем Никитюком: