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Сергей Притула рассказал, куда пойдут деньги, собранные на «Народные «Байрактары»

Сергей Притула рассказал, куда пойдут деньги, собранные на Народные Байрактары

Волонтер и основатель Благотворительного фонда прояснил ситуацию относительно донатов украинцев

История о «Народных «Байрактарах» стала уже легендарной. За три дня украинцы смогли собрать целых 600 миллионов гривен, жертвуя средства в Благотворительный фонд Серия Притулы. А компания BAYKAR настолько этим прониклась, что решила отдать три боевых «птички» даром. И теперь украинцев интересует: а на что же пойдут те самые 600 миллионов гривен? Ответ на этот вопрос Сергей Притула частично дал в интервью «Сніданку з 1+1».

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– Відповідаю голосом через рот. Позавчора ввечері компанія BAYKAR зробила те, що вона зробила – заявила, що за три борти грошей від українського народу вони брати не будуть. Наскільки я розумію, це принципова позиція. І таким чином ввечері нам стало зрозуміло, що в нас вивільнилося майже 15 мільйонів доларів. Учора відбувся перший етап перемовин з Міністерством оборони. Сьогодні буде другий етап. Ми намагаємося зрозуміти, яким чином якомога ефективніше використати ці кошти. Сьогодні ж буде прийняте рішення про кошти, які залишилися на четвертий, – чи ми все ж їх використовуємо ще на одну «пташку», чи Міністерство оборони скерує нас уже з бюджетом у 20 мільйонів доларів на якісь інші напрямки, – рассказал Сергей 29 июня.

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Благотворительный фонд Сергея Притулы решает, куда пойдут деньги, вместе с Минобороны. Поэтому волонтер просит украинцев не обесценивать работу министерства, которое делает все возможное, чтобы обеспечить наших защитников.

– Річ у тім, що я повинен пояснити людям і, користуючись можливістю, уклінно попросити: будь ласка, не протиставляйте волонтерський рух роботі Міністерства оборони. Бо волонтери в Україні роблять дуже багато, але пересічний громадянин не бачить навіть вершинки айсбергу роботи Міноборони. Вони працюють 24/7. Проблема не втому, чи є гроші, чи немає грошей. У Міноборони достатньо великі бюджети і на закупівлі теж. Але ніде взяти в такій кількості, скільки нам треба, – не виробляється. Більшість контрактів, які виконує Міністерство оборони, знаходиться під грифом «цілком таємно». Тому вони не можуть виноситися це в паблік так, як робимо ми, волонтери. Бо ми оперуємо людськими грошима і маємо давати звітність і публічність своєї роботи, – объяснил ведущий Нового канала.

Позже 29 июня Сергей Притула также опубликовал пост с объяснением, куда пойдут деньги, собранные на «Байрактары».

«Наступного ж дня після цієї заяви наш Фонд поновив консультації з профільними структурами Міністерства оборони стосовно долі ще однієї «пташки» і розуміння, що робити із заощадженими коштами. Сьогодні під час зустрічі з міністром оборони Олексієм Резніковим я отримав кілька варіантів того, як можна розпорядитись цими коштами.Ближчим часом будемо узгоджувати ці варіанти і з МО, і з Генштабом. Завдання по «Байрактарах» ми вже виконали. І є розуміння, куди з часом будуть розподілені саме наші борти з маркуванням «Народний «Байрактар». Але зараз маємо ще один виклик – це якомога раціональніше розпорядитися сотнями мільйонів гривень і визначитись із тою номенклатурою закупівель для армії, на яку скерувати ці кошти. І «нарізатимуть» нам задачі наші захисники. Як це й було завжди останні 8 років! Тому радимось, працюємо, про результати обов’язково повідомлю!» – сказано в посте в Instagram.

Также Серий Притула добавил, что этот сбор имел целью не только купить «Байрактары», но и «дать каждому возможность почувствовать себя воином». Поэтому теперь украинцы присылают Сергею идеи о том, как можно распорядиться 600 миллионами гривен. По его словам, к сожалению, угодить всем не получится, но деньги однозначно пойдут на хорошее дело.

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