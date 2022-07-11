Как бороться с бессонницей  — простые правила

Онлайн-карта воздушных тревог в Украине: статус сирен во всех областях теперь можно проверить в один клик
Даже после перемещения на территорию Украины, где не ведутся активные боевые действия, или даже за границу, многих украинцев мучает бессонница. Бессонница – это одна из естественных защитных реакций организма на нахождение в опасности. Однако важно уметь наладить сон, ведь именно он обеспечивает организм силами. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины приводит несколько советов, как справиться с бессонницей.
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Желаем вам быстро засыпать, ведь сон – это залог здоровья!
Фото: IStock