На Змеином острове вновь подняли украинский флаг

Прекрасная новость — остров Змеиный официально вернули под юрисдикцию Украины

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ сообщила начальница пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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– Флаг Украины на острове Змеиный уже установлен. Военная операция завершена, – заявила она.

По ее словам, на остальной территории наши войска также продвигаются.

— Специальным способом, медленно, но уверенно. В рамках военной операции, сохраняя тишину. То, что мы освобождаем, мы сначала закрепляем, а потом оглашаем, — добавила Гуменюк.

Фото — пресс-центр Cил обороны Юга Украины

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