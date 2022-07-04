На Змеином острове вновь подняли украинский флаг

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Прекрасная новость — остров Змеиный официально вернули под юрисдикцию Украины
Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ сообщила начальница пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
– Флаг Украины на острове Змеиный уже установлен. Военная операция завершена, – заявила она.
По ее словам, на остальной территории наши войска также продвигаются.
— Специальным способом, медленно, но уверенно. В рамках военной операции, сохраняя тишину. То, что мы освобождаем, мы сначала закрепляем, а потом оглашаем, — добавила Гуменюк.
Фото — пресс-центр Cил обороны Юга Украины
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