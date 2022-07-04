«єРобота»: с сегодняшнего дня украинцы могут оставлять заявки на получение гранта через «Дія»

1 июля 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил о запуске всеукраинского проекта «єРобота». С помощью него через портал «Дія» можно подать заявку на гранты на создание собственного дела, расширение работы малого и среднего бизнеса, а также получение новых навыков для новой карьеры.

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Проект «єРобота» включает в себя шесть программ, позволяющих создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест. Среди них:

гранты до 250 тыс. грн. на любой микробизнес;

гранты до 8 млн. на расширение и создание предприятий в сфере переработки;

гранты на высадку новых садов (до 400 тыс. грн. за 1 га) и строительство новых теплиц (до 7 млн. грн.);

гранты для стартапов в ИТ;

гранты для обучения новым навыкам в сфере информационных технологий.

Больше о проекте «єРобота» можно узнать в портале «Дія».