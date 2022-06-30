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Новини про острів Зміїний станом на 30 червня: Орки покинули позиції?

Острів Зміїний звільнено: 30.06 2022 року орки покинули позиції

ЗСУ не дали окупантам спокійно панувати на острові Зміїний.

Через постійну  роботу по них Збройних сил України, загарбники змушені були залишити острів.

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Цю інформацію підтверджують в оперативному командуванні «Південь».

– Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із завданням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів. Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи, – повідомляють в ОК «Південь».

Остаточні результати операції дорозвідуються.

Також в Мережі шириться інформація, що один із чотирьох вертольотів (попередньо Ка-52), який увечері 29 червня підлітав до Зміїного, внаслідок роботи ЗСУ отримав пошкодження та впав у море в районі між о. Зміїним та Одеським газовим родовищем.

Окупанти підтвердили відступ з острова Зміїний і назвали це «кроком доброї волі». Насправді ж, ЗСУ їх просто знищили.

Острів Зміїний звільнено: 30.06 2022 року орки покинули позиції

Звичайно, що росіяни в шоці від такого кроку.

  • Острів Зміїний звільнено: 30.06 2022 року орки покинули позиції
  • Острів Зміїний звільнено: 30.06 2022 року орки покинули позиції
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Тим часом, Валерій Залужний опублікував відео ударів ЗСУ по острову Зміїний.

Фото – скріншот з програми «Світ на виворіт»

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