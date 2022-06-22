Леся Нікітюк стала колекціонеркою: які вінтажні речі збирає зірка

Ведуча Нового каналу зацікавилася виробами, виготовленими на найстаріших підприємствах України

Таланти українців незчисленні, і про це вже знають всі. За кордоном слухають нашу музику, світові зірки обирають одяг українських брендів, а борщ входить до рейтингу найсмачніших перших страв у світі. Неймовірний й українські вінтажні вироби з порцеляни. Нещодавно їх почала колекціонувати ведуча Нового каналу Леся Нікітюк. Перші статуетки зірка придбала на хмельницькій барахолці.

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— Я знайшла багато виробів з порцеляни 1970-х років. Їх виготовили на Полонському порцеляновому заводі, що на Хмельниччині, — розповіла Леся. — Наприкінці 80-х років ХІХ століття на землях Полонського району, багатих сировинними запасами каолінів, польових шпатів і кварцу, почали виникати порцеляново-фаянсові виробництва. Порцеляновий завод відкрили у 1889 році.

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За свої знахідки Нікітюк віддала від 200 до 600 гривень, хоча насправді такі речі можуть бути дорожчими, якщо їх популяризувати. Зупинятися на придбаному Леся не збирається — хоче зібрати якомога більше раритетних статуеток.

— Тепер я колекціонерка української вінтажної порцеляни, — зазначила ведуча Нового каналу. — Найстаріші підприємства України — Городницький, Сумський та Баранівський порцелянові заводи. Мені б хотілося, щоб вони відновили свою роботу. Адже в нас стільки талановитих людей!