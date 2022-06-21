Сергей Притула объявил аукцион собственной картины

Продажа работы «Батько і мати. Два сонця гарячих», которую ведущий Нового канала и волонтер нарисовал еще в 2011 году, состоится 22 июня

Вот так новость! Основатель Благотворительного фонда, волонтер, общественный деятель и ведущий Нового канала Сергей Притула объявил новый аукцион картины. На этот раз продает собственную работу!

Related video

– 25 лютого 2011 року в ефірі програми «Підйом» на Новому каналі відбулася подія, яка зараз, через 11 років, має принести користь українській армії, – говорит Притула. – В компанії Саші Педана, Олі Фреймут, Василя Вірастюка та під музичний сет наших олімпійців Ані Безсонової та Дениса Силантьева я трошки малював.

Во время этого эфира утреннего шоу появилась картина маслом на полотне «Батько і мати. Два сонця гарячих». Но идея у Притулы возникла гораздо раньше.

– Малюнок, який я пафосно називаю «картина», «Батько і мати», у вигляді ескізу був намальований мною ще на першому курсі інституту. У 2011-му перейшов на полотно, а ще трошки пізніше став принтом на футболці, яка була долучена до колекції FASHION AID – проекту в рамках Ukrainian Fashion Week на підтримку тих, кого торкнулась проблема ВІЛ/СНІДу, – рассказывает Сергей Притула. – Тобто цей малюнок вже приносив користь, і в нього є своя історія. Я завжди жартував, що після моєї смерті діти зможуть продати його за великі гроші, але зараз хочу продати його за ще більші. І скерувати всі кошти на підтримку рідненьких Збройних сил України.

Почти 80 тысяч долларов: Сергей Притула продал коллекцию картин на мотивы русско-украинской войны

От двух гривен до 2,5 миллионов: Сергей Притула рассказал историю самого маленького доната

Стартовая цена работы – 10 тысяч долларов. Деньги от ее продажи пойдут на покупку ударных беспилотников «Байрактар» (самолетов комплекса БПЛА – прим. ред.)

Регистрация на аукцион и возможность делать ставки откроется 21 июня в 19:00, продлится сутки и завершится 22 июня в 19:00 в прямом эфире стрима на странице Facebook и на YouTube-канале Сергея Притулы.

– Ставки криптовалютою будуть прийматися на одному з найбільших NFT-маркетплейсів OpenSea, – говорит Притула. –Ставки в доларах можна буде робити на платформі Prozorro.Продажі. Та найгарячіша битва розпочнеться на самому стримі. До зустрічі!

Смотрите отрывок эфира проекта Нового канала «Підйом», когда Сергей Притула нарисовал картину «Батько і мати. Два сонця гарячих».