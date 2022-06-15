Сергей Притула продал коллекцию картин на мотивы русско-украинской войны

Все средства пойдут на покупку комплексов БПЛА (беспилотный летательный аппарат) «Валькірія» отечественного производства

Железных птиц для ВСУ скоро станет еще больше, ведь состоялся очередной аукцион Благотворительного фонда Сергея Притулы вместе с аукционным домом «Дукат». В этот раз продали коллекцию из десяти картин современных украинских художников на мотивы русско-украинской войны. Вырученные средства будут направлены на покупку комплексов БПЛА «Валькірія» отечественного производства.

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Самым дорогим лотом стала картина Александра Ройтбурда «Тривожна мандрівка». На аукционе за нее выручили 17 тысяч долларов. За 16 тысяч долларов купили работу Леся Подервянского «ВиПерДос», а за 15 тысяч – картину Владислава Шерешевского Smoke on the water.

– Хочу подякувати щиро всім, хто був з нами. Хочу подякувати щиро всім, хто придбав ці лоти. Хочу подякувати щиро всім, хто віддав ці лоти для аукціону, – підсумував Сергій Притула. – Нагадаю, що 100% зібраних коштів будуть перетворені на комплекси БПЛА «Валькірія». Загалом ми зібрали $79400. Звісно, це не зовсім стільки, скільки хотіли зібрати. Але це «чесна праця» (сміється). Насправді, це дуже хороший внесок! Фактично, сьогодні ми назбирали на перший великий транш. Тож спасибі всім, хто долучився!