Что дает членство в ЕС Украине: какие преимущества могут получить украинцы

28 февраля 2022 г. президент Украины, премьер-министр Украины и спикер совместно подписали заявку на членство в Европейском Союзе европейского государства Украина. Процедура рассмотрения заявки Украины на членство в Европейском Союзе официально запущена. Заявку вручили постоянному представителю Франции при ЕС Филиппу Леглизу-Косту. Поэтому всех украинцев интересует, что даст Украине членство в ЕС. На простом языке это решили объяснить Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.

Как Украина может стать членом ЕС: официальный список требований

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Какие плюсы вступления Украины в Евросоюз?

• Границы без барьеров. Во многих странах на границах не проверяют паспорта;

• Усиление прав потребителей. Если недовольны качеством новых дорог и аэропортов, то можно пожаловаться в Комиссию европейского парламента;

• Больше товаров по доступным ценам;

• Качественное европейское образование;

• Импульс для секторального сотрудничества.

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Напомним, что ранее целый ряд стран Евросоюза заявил о том, что поддержит вступление Украины в Союз. Кстати, в ЕС впервые открыто заявили о том, что хотят принять Украину в свой состав. А президент Польши Анджей Дуда выступил за сокращенную процедуру. В Украине делают большие ставки на скорейшее присоединение страны к Евросоюзу.

Фото: IStock