Як Україна може стати членом ЄС: офіційний перелік вимог

Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський союз

Про це оголосила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі, пише «Європейська правда».

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– Комісія рекомендує Раді, по-перше, надати Україні європейську перспективу і, по-друге, – надати статус кандидата, – сказала фон дер Ляєн.

Також вона наголосила, що українці готові померти за європейську перспективу, тому представники ЄС хочуть жити разом з нами у європейській мрії. Але, звичайно, для цього нам потрібно виконати ряд вимог та реформ.

Про всі необхідні пункти розповів голова Офісу Президента України Андрій Єрмак у своїх соцмережах, ось вони:

Ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;

Завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

Подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП.

Забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);

Ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;

Має запрацювати «антиолігархічний» закон;

Необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

Необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.

Нагадаєм, що у четвер, 16 червня, лідери Франції, Німеччини та Італії в Києві заявили про підтримку надання Україні статусу кандидата.

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