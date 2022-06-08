Сергій Притула оголосив новий аукціон: 10 картин про російсько-українську війну

Виручені кошти будуть переказані на рахунки благодійного фонду для закупівлі 50 БПЛА (безпілотний літальний апарат) українського виробництва «Валькірія»

Благодійні аукціони ведучого Нового каналу та волонтера Сергія Притули вже стали легендарними. Картина Марії Примаченко за 500 тисяч доларів, рожевий капелюх соліста гурту Kalush Orchestra за 11 мільйонів гривень, кришталевий мікрофон «Євробачення» за 900 тисяч доларів. І от новий аукціон!

На кону – колекція картин сучасних українських художників на мотиви російсько-української війни.

– Десять робіт сучасних українських художників можуть опинитись у вашій колекції, – каже Сергій Притула. – А ми зі свого боку можемо поповнити скарбничку нашого волонтерського Фонду на майже мільйон доларів. У нас дуже шляхетна мета. Бо за ці гроші ми хочемо забезпечити ЗСУ комплексами БПЛА «Валькірія» вітчизняного виробництва у кількості 50 одиниць. Якщо ви долучитесь – це буде суперкруто! Ще раз акцентую увагу, що 100% коштів, які ми виручимо з цього аукціону, підуть на забезпечення потреб військових.

Нові власники картин зможуть стати учасниками міжнародних виставок.

– Важливо, що всі роботи з колекції – це дарунок художника чи колекціонера, або ж родини художника, – повідомляють організатори – аукціонний дім «Дукат». – Це дозволяє перерахувати виручені кошти у Благодійний фонд Сергія Притули для придбання допомоги військовим на півдні та сході України. Будь-яка людина може взяти участь у торгах та запропонувати суму, за яку вона готова придбати картину. Можна продати й усю колекцію в одні руки. Мінімальна оцінена вартість всієї колекції – 300 тисяч доларів. Та кожна з робіт має стартову ціну.

Аукціон пройде 8-15 червня 2022 року. Фінал відбудеться увечері 15 червня в прямому ефірі у соцмережах Сергія Притули та Благодійного фонду Сергія Притули.

Посилання на колекцію картин аукціону: http://dukat-art.com/ua/auctions/blagodijnij-aukcion-2