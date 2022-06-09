Александр Педан попробовал себя в роли врача

Во втором выпуске социального проекта об университетах Украины телеведущий вместе с дочерью посетил Полтавский медицинский

Ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан вместе с дочерью Лерой продолжает знакомить с университетами Украины. На очереди – Полтавский государственный медицинский университет. Съемки их социального проекта «УніверCheck» прошли еще осенью 2021 года. Команда долго колебалась, выпускать ли видео сейчас, но решила показать проект, чтобы помочь абитуриентам определиться, куда поступать. А поступать советуют именно в Украине!

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– Съемки в Полтаве были для меня приятной неожиданностью, а этот выпуск стал одним из самых любимых, – признается Александр. – Сначала я думал, что медицина – это довольно узкая специализация с ограниченной аудиторией. Но оказалось, что человеку, не имеющему к медицине никакого отношения, очень интересно увидеть университетскую «кухню» именно медиков – как готовят специалистов-стоматологов, врачей, хирургов. Учебный процесс в медицинском очень отличается от классического академического образования – гуманитарного или экономического. Круто, что студенты не только учатся, но и постоянно практикуют: делают операции на современных манекенах, работают в стоматологических фантомных классах, общаются врачами, которые у них преподают. Даже я собственными руками наложил свой первый и, надеюсь, последний шов. Еще меня удивили очень мотивированные студенты, которые учатся по восемь лет и на 3-4 курсах параллельно подрабатывают в больницах.

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В каждом выпуске «УніверCheck» Александр с дочерью инспектируют также город. Полтава, по мнению Педана, приятная и туристически недооцененная. В проекте вы увидите множество атмосферных мест: где гуляют студенты, где отдыхают, где развлекаются.

– Мне очень понравился город! – делится впечатлениями Лера. – Компактный, яркий, весь центр можно обойти за 40 минут. А еще пришлось по душе классное комьюнити студентов!

Педан уверяет, что выпуск будет полезен тем абитуриентам, которые хотели поступать в медицинский, но еще сомневаются. Ведущий с дочерью узнали и рассказали множество инсайтов от студентов! Не откладывайте, смотрите по ссылке!