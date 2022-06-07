Александр Педан пошел работать в центр для переселенцев

Ведущий Нового канала познакомил с владелицей украинского бренда одежды, которая в начале войны всего за день организовала убежище для женщин и детей

Новый выпуск социального проекта ведущего Нового канала и общественного деятеля Александра Педана «Знай своїх. Волонтери» посвящен неравнодушным львовянам, организовавшим убежище для временно переселенных лиц.

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– Все мы знаем, что во время войны туристическая изюминка Украины – мощное движение по приему переселенцев со всей нашей страны, – говорит Александр Педан. – Мы посетили убежище, которое уже три месяца является вторым домом для многих украинцев. Называется оно Shelter Lviv.

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Героиня выпуска «Знай своїх. Волонтери» – соучредитель убежища Ника. Она является владелицей украинского бренда одежды, стилистом и фэшн-блогером. С началом войны всего за день девушка с командой собрала все необходимое для оборудования шелтера (приют – прим. ред.): матрасы, полотенца, новую одежду, медикаменты, еду.

– Наше убежище – для женщин и детей. Пускаем также с животными, – рассказывает Ника. – В среднем, здание вмещает 200 человек. В пиковые моменты бывает 250. Из них примерно 80 – дети. Поскольку наше убежище находится в помещении частного детского сада, то нам часто говорят, что у нас самая крутая атмосфера. Мамам с детьми очень нравится, потому что все цветное, разрисованное. В игровой зоне часто работают аниматоры, даже проходят концерты или театральные представления. Постоянно у нас работает около 30 волонтеров. Они смотрят за порядком, оказывают содействие нашим поселенцам – заселяют их и выселяют, встречают или привозят, помогают с закупкой и разгрузкой продуктов. У них действительно очень много работы. Также есть волонтеры на информационном фронте. Они разрабатывают нам сайт, переписываются со спонсорами, создают контент, чтобы о нас знали как можно больше людей. И как можно больше людей знали о войне в Украине.

Александр Педан не просто прошелся с экскурсией по приюту, но и приобщился к волонтерской деятельности! Он помог с сортировкой гуманитарной помощи. А еще подавал обед для жителей Shelter Lviv – вкусный домашний красный борщ.

Третий выпуск проекта «Знай своїх. Волонтери» смотрите по ссылке.