Сергей Притула объявил новый аукцион: 10 картин о российско-украинской войне

Вырученные средства будут перечислены на счета благотворительного фонда для закупки 50 БПЛА (беспилотный летательный аппарат) украинского производства «Валькірія»

Благотворительные аукционы ведущего Нового канала и волонтера Сергея Притулы уже стали легендарными. Картина Марии Примаченко за 500 тысяч долларов, розовая панама солиста группы Kalush Orchestra за 11 миллионов гривен, хрустальный микрофон «Евровидения» за 900 тысяч долларов. И вот новый аукцион!

Cейчас смотрят

На кону – коллекция из десяти картин современных украинских художников по мотивам русско-украинской войны.

– Десять робіт сучасних українських художників можуть опинитись у вашій колекції, – говорит Сергей Притула. – А ми зі свого боку можемо поповнити скарбничку нашого волонтерського Фонду на майже мільйон доларів. У нас дуже шляхетна мета. Бо за ці гроші ми хочемо забезпечити ЗСУ комплексами БПЛА «Валькірія» вітчизняного виробництва у кількості 50 одиниць. Якщо ви долучитесь – це буде суперкруто! Ще раз акцентую увагу, що 100% коштів, які ми виручимо з цього аукціону, підуть на забезпечення потреб військових.

11 млн гривен и 900 тысяч долларов: Сергей Притула объявил результаты розыгрыша трофеев Kalush Orchestra с «Евровидения»

500 тысяч долларов для ВСУ! Сергей Притула продал с аукциона картину Марии Примаченко

Новые владельцы картин смогут стать участниками международных выставок.

– Важно, что все работы из коллекции – это подарок художника или коллекционера, или же семьи художника, – сообщают организаторы – аукционный дом «Дукат». – Это позволяет перечислить все вырученные средства в Благотворительный фонд Сергея Притулы для приобретения помощи военным на юге и востоке Украины. Любой человек может принять участие в торгах и предложить сумму, за которую он готов приобрести картину. Можно продать всю коллекцию в одни руки. Минимальная оцененная стоимость всей коллекции – 300 тысяч долларов. Но каждая работа имеет стартовую цену.

Аукцион пройдет 8-15 июня 2022 года. Финал состоится вечером 15 июня в прямом эфире в соцсетях Сергея Притулы и Благотворительного фонда Сергея Притулы.

Ссылка на коллекцию картин аукциона: http://dukat-art.com/ua/auctions/blagodijnij-aukcion-2