Сергей Притула продал с аукциона картину Марии Примаченко

Все средства пойдут на помощь Вооруженным силам Украины

Полмиллиона долларов! В это сложно поверить, но за такую сумму продали на аукционе картину всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко «Цветы выросли у четвертого блока». Аукцион проводил Благотворительный Фонд Сергея Притулы вместе с аукционным домом «Дукат». Следует отметить, что семья Марии Примаченко отказалась от своих роялти в пользу украинской армии.

– Метою аукціону було допомогти Збройним силам України, – говорит Притула. – А ще є певний символізм у тому, що саме ця картина була відібрана. Тому що це квіти, які виросли біля четвертого енергоблока, а поряд з ним орки якраз рили окопи. Все дуже взаємопов’язано.

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Произведение искусства 1990 года принес в волонтерский штаб ведущего Нового канала и общественного деятеля Сергея Притулы водитель из его команды единомышленников. Известные украинские галеристы провели оценку полотна легендарной художницы. Стартовая цена составила пять тысяч долларов. Начался онлайн-аукцион 29 апреля, а завершился 5 мая вечером.

– До початку трансляції найвища ставка сягала 80 тисяч доларів. Щойно почали прямий ефір, поточна ставка зросла до 95 тисяч доларів, – говорит Сергей. – Врешті ми продали картину Марії Примаченко «Квіти виросли коло четвертого блока» за 500 тисяч доларів! Я хочу подякувати насамперед власникам картини, які принесли її у наш Фонд та запропонували продати, а гроші віддати на ЗСУ. Також хочу щиро подякувати учасникам аукціону. Не тільки тим, хто конкретно боровся ставками на фінішній прямій, а й усім, хто зареєструвався. Ви долучилися до процесу, розігріли своїми ставками цей аукціон. Вам також, не в останню чергу, ми завдячуємо тим рівнем ставки, яку отримали. Півмільйона доларів! Якщо ми скажемо, що не очікували, то це не просто правда. Це для нас шок! Учасник аукціону, який придбав картину, щиро дякуємо вам за вашу щедрість. Щиро дякуємо, що ви були наполегливі. Ви точно людина з великим добрим серцем і душею. Якщо вам буде цікаво поспілкуватися, то маякніть. Я з великим задоволенням з вами зустрінуся. Півмільйона доларів – це дуже суттєва цифра. Щиро дякуємо!