Рецепт кабачкових оладок від фіналістки Супермоделі по-українськи Вікі Маремухи

Учасниця модельного реаліті Нового каналу, яка зараз виношує первістка, розповіла, чим харчується

Оладки з кабачків — справді ідеальна страва: це і корисно, і ситно, просто та швидко у приготуванні й неймовірно смачно. Своїм рецептом такої страви поділилася фіналістка другого сезону реаліті «Супермодель по-українськи» (Новий канал) Віка Маремуха.

— Скоро розпочнеться сезон кабачків, а значить, усі зможуть готувати прості та швидкі страви. Щоб зробити смак цікавішим, спробуйте додати до сметани сир дорблю та перемішати — подавайте такий соус разом з оладками, буде пікантно, — порадила Віка.

Простий рецепт соковитої спаржі в беконі від Юлії Панкової

Інгредієнти:

кабачок — 2-3 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

сіль — за смаком;

кріп — дрібка;

олія – для смаження;

сметана — для подачі;

сир дорблю (або інший сир із пліснявою) — за бажанням.

Спосіб приготування: