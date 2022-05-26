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Кабачкові оладки: простий і смачний рецепт від фіналістки «Супермоделі по-українськи» Віки Маремухи

Рецепт кабачкових оладок від фіналістки Супермоделі по-українськи Вікі Маремухи

Учасниця модельного реаліті Нового каналу, яка зараз виношує первістка, розповіла, чим харчується

Оладки з кабачків — справді ідеальна страва: це і корисно, і ситно, просто та швидко у приготуванні й неймовірно смачно. Своїм рецептом такої страви поділилася фіналістка другого сезону реаліті «Супермодель по-українськи» (Новий канал) Віка Маремуха.

— Скоро розпочнеться сезон кабачків, а значить, усі зможуть готувати прості та швидкі страви. Щоб зробити смак цікавішим, спробуйте додати до сметани сир дорблю та перемішати — подавайте такий соус разом з оладками, буде пікантно, — порадила Віка.

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Інгредієнти:

  • кабачок — 2-3 шт.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль — за смаком;
  • кріп — дрібка;
  • олія – для смаження;
  • сметана — для подачі;
  • сир дорблю (або інший сир із пліснявою) — за бажанням.

Рецепт кабачкових оладок від фіналістки Супермоделі по-українськи Вікі Маремухи

Спосіб приготування:

  1. Кабачки очистіть від шкірки та натріть на крупній тертці. Підсоліть і залиште на 10 хвилин випустити сік.
  2. Відтисніть виділений сік.
  3. Додайте борошно, яйце та часник, натертий на дрібній тертці. Дрібку мілко нарізаного кропу додайте до маси й перемішайте.
  4. Викладіть ложкою невеличкі оладки на розігріту з олією сковороду. Смажте на середньому вогні по кілька хвилин з кожного боку, поки вони не стануть рум’яними.
  5. Подавайте зі сметаною чи сметанним соусом з дорблю. Смачного!

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