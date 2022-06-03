100 дней войны: опрос, каким вы видите будущее Украины

Чтобы узнать, каким хотят видеть украинцы будущее государства, Офис президента инициировал всеукраинский опрос
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
Принять участие во всеукраинском опросе можно по этой ссылке.
Опрос, к которому предлагается приобщиться, проводит Исследовательская панель «Собственное мнение» в сотрудничестве с Институтом социологии НАНУ при поддержке КОВДА и инициативе Офиса президента Украины.
— Сегодня и каждый день стране важно как каждый украинец видит будущее вдохновляющего и поддерживающего государства. Важно мнение каждого из вас, — объясняют организаторы опроса.
С начала полномасштабной агрессии России против Украины сегодня, 3 июня, прошло уже 100 дней. Но борьба продолжается. Украина победит!
Фото — Офис Президента Украины, iStock
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