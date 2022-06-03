100 дней войны: опрос, каким вы видите будущее Украины

Чтобы узнать, каким хотят видеть украинцы будущее государства, Офис президента инициировал всеукраинский опрос

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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Принять участие во всеукраинском опросе можно по этой ссылке.

Опрос, к которому предлагается приобщиться, проводит Исследовательская панель «Собственное мнение» в сотрудничестве с Институтом социологии НАНУ при поддержке КОВДА и инициативе Офиса президента Украины.

— Сегодня и каждый день стране важно как каждый украинец видит будущее вдохновляющего и поддерживающего государства. Важно мнение каждого из вас, — объясняют организаторы опроса.

С начала полномасштабной агрессии России против Украины сегодня, 3 июня, прошло уже 100 дней. Но борьба продолжается. Украина победит!

Фото — Офис Президента Украины, iStock

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