Як підтримати коханого, який зараз на фронті: Розповідає військовий, екс-ведучий Нового каналу

Тисячі закоханих в Україні з 24 лютого змушені були розлучитися. Між багатьма сьогодні – тисячі кілометрів і кілька країн… Багато чоловіків і жінок воюють із російськими окупантами, захищаючи наше майбутнє, а їхні половинки намагають на відстані підтримувати їх бойовий дух кожного дня. Але не всі можуть підібрати правильні слова, не всі розуміють, що насправді важливо їх коханим почути у телефонній трубці або прочитати у смс. А дехто дійшов висновку, що більше не хоче продовжувати ці стосунки, але не знає, як про це повідомити. На деякі з цих питань спробував знайти відповіді журналіст Михайло Шаманов, який з перших днів боронить нашу країну, і знає всю «військову кухню» з власного досвіду.

««Як підтримати хлопця, що на війні?»,- запитала мене одна з моїх підписниць. Я довго думав, що написати. Почну з того, що я не психолог. І не сприймайте це, як догму, – написав Шаманов у новому пості на facebook. – Нам всім зараз складно. І фізично, а особливо морально. Сутужно тим, хто виїхав з дому через небезпеку бути похованим під тонами бетона після прильоту рашиської ракети. Важко тим, хто виїхав за межі України. Непереливки всім нашим пацанам на фронті. Нестерпно і гірко спілкуватися з рідними, коханими на відстані. Коли не можеш обійняти і поцілувати».

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Михайло розповів, що для кожного, хто знаходиться сьогодні у ТРО та ЗСУ, найважливіше – це відчувати себе потрібним:

«Я дуже люблю обійми. І відчуття близькості. Тілесної і духовної. Розмовляти, дивитись в очі, бачити посмішку, чути рідний голос, сміх, тримати за руку. Зараз більшість з нас, що воюють цього позбавлені. Ми далекі один від одного. Нам не вистачає душевного тепла. В країні не тільки дефіцит солі і бензину. Є дефіцит близькості. Але вибору в нас немає. Не можемо ми фронт кинути і приїхати додому. Тому що, мовляв, капець, як засумували за коханою. Ми не на риболовлю поїхали, не розважаємось тут з дівками, не на курорті і не на пиві з друзями! Ми зараз солдати, захищаємо вас тут. Зрозумійте і прийміть це.

Так ось, до головного.

Дівчата, відкрию вам лайфхак – будь який чоловік хоче відчувати, що він потрібен – батькам, дітям, країні і своїй коханій. Бо всі вище згадані люди, і земля на якій вони живуть – то і є наша Україна. Батьківщина, яку ми захищаємо. Де б не був твій чоловік, щоб він не робив, цінуйте це. І довіряйте нам, і тому, що ми кажемо вам в ці нелегкі часи. На війні всі слова прості. На війні швидко розумієш, хто є хто. Вчишся читати людей. На війні все або біле, або чорне. Війна не терпить брехні в стосунках. Ми всі смертні, а іноді раптово швидко смертні. Не має сенсу брехати, лицемірити чи гратись або маніпулювати з людьми, які нам близькі та рідні, якщо ти виходиш на бойове завдання і точно не знаєш, чи повернешся. (Тричі сплюнув через ліве плече)».

Але якщо так сталося, що ви більше не можете бути підтримкою для людини, яка знаходиться на війні, скажіть про це чесно:

«Не брешіть вашим хлопцям на передовій. Якщо не витримуєте розлуки, з‘явився інший, «не вивозите», скажіть йому про це чесно. Не треба маніпуляцій. Ми впораємось. Ми сильні. Ми не варті того, щоби нам брехали. Тому я вірю, що всі слова, що кажуть чоловіки жінкам, а дівчата хлопцям на війні – щирі і правдиві, інакше і бути не може. Щоразу виходячи на бойовий вихід ми пишемо найріднішим людям: «Зв’язку зі мною не буде, можливо, кілька днів. Я повернусь. Обіцяю. Не хвилюйся».

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І коли повертаємось – обов’язково відповідаємо всім, хто тримав за нас кулаки, нервував, не спав і ковтав «корвалол». Нам важливо знати, що ми потрібні саме тим, кого ми любимо, що нас чекають, і нам довіряють. Пишіть і дзвоніть своїм солдатам частіше. Більше теплих слів. Це мотивує. Це робить нас щасливими. Війна скінчиться, і ми переможемо. Війна – це перевірка на міцність ваших почуттів. А Кохання завжди переможе».

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