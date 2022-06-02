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Instagram будет помогать искать пропавших детей благодаря системе оповещения AMBER Alert

Поиск пропавших детей в Instagram: новая функция Instagram будет работать и в Украине

Instagram будет помогать искать пропавших детей благодаря системе оповещения AMBER Alert

Об этом сообщила пресс-служба компании Meta. Функция будет доступна для 25 стран мира, в частности, для Украины. Ее разработали в партнерстве с организациями, например: Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей в США, Национальное агентство борьбы с преступностью в Великобритании, Генеральная прокуратура в Мексике, австралийская Федеральная полиция – и многими другими.

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— Шансы найти пропавшего ребенка растут с увеличением ищущих его людей, особенно в первые несколько часов. С помощью этого обновления, если правоохранительные органы активируют уведомление AMBER и вы находитесь в определенной зоне поиска, уведомление появится в вашей ленте, – говорится в заявлении.

Поиск пропавших детей в Instagram: новая функция Instagram будет работать и в Украине

По новой функции пользователи, оказавшиеся рядом с местом похищения или исчезновения ребенка, получат уведомление об этом в своей ленте в инстаграме. Сообщение будет содержать описание ребенка, его фото, информацию о локации, где его видели в последний раз, и другие известные данные. Пользователи также смогут поделиться уведомлением со своими друзьями. Очень крутая инициатива, очень хочется, чтобы это помогало искать украинских деток.

В 2015 году Amber Alerts запустили в Facebook. С тех пор уведомления помогли избежать опасности для сотен детей по всему миру.

Фото — Instagram, iStock

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