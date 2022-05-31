Людмила Денисова: депутаты хотят уволить Денисову с должности омбудсмена

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что народные депутаты собирают подписи с целью отстранения от должности

Об этом Денисова рассказала во время пресс-конференции. Омбудсменка получила уведомление о сборе подписей со стороны народных депутатов с целью объявить ей недоверие и отстранить от должности. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил, что сбор подписей продолжается, но результатов еще нет.

По словам Денисовой, ОП якобы не устраивает ее активность по сбору и анализу информации о нарушениях прав человека на временно оккупированной российскими войсками территории.

– В этом политическом наезде на меня оказывается давление даже на мою дочь (психологиню Александру Квитко, работающую на горячей линии офиса Омбудсмена). Ее вызвали на допрос трижды, – сказала Денисова.

Омбудсменка заявила, что считает действия властей незаконными и назвала их вмешательством в деятельность уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Она подчеркнула, что омбудсмена выбирают сроком на 5 лет. А Людмила Денисова занимает должность с 15 марта 2018 года.

Она добавила, что примет решение народных депутатов, но назвала подготовку ее отставки «напоминающей тоталитарные шаги».

Как пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники в парламенте, вместо Денисовой на должность Уполномоченного ВР по правам человека рассматривают четырех кандидатов. Это три нардепа от «Слуги народа» – Николай Тищенко, Марьяна Безугла и Александр Качура, а также уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Елена Вербицкая.

Позже стало известно, что народные депутаты действительно собрали подписи по выражению недоверия омбудсману Людмиле Денисовой. Об этом написала пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук. По словам самой Денисовой, решение об ее увольнении было принято якобы после совещания у президента. Председатель правления ОО «ZMINA. Центр прав человека» Татьяна Печончик отмечала, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.

Напомним, что Людмила Денисова вступила в должность омбудсменки еще во времена, когда президентом Украины был Петр Порошенко.

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