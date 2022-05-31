Kalush Orchestra получат новый кубок за победу на Евровидении 2022

Победители «Евровидения-2022», украинская группа Kalush Orchestra, получат новый хрустальный кубок вместо того, что разыграли во время аукциона в поддержку Вооруженных сил Украины
Об этом 30 мая сообщили на официальной странице «Евровидения» в Украине в Facebook. Таких ситуаций в истории Евровидения еще не было, а значит, невероятно приятно, что Украину так сильно поддерживают!
Сначала основатель и фронтмен группы Олег Псюк сказал в комментарии Hromadske, что он не слышал о том, что Kalush Orchestra получат новый хрустальный кубок. Однако уже впоследствии Псюк подтвердил СМИ, что им действительно дадут новый кубок. Что с ним будут делать, пока в группе еще не решили.
Накануне группа Kalush Orchestra вместе с «Фондом Сергея Притулы» продала статуэтку победителя «Евровидения-2022» за 900 тысяч долларов. Вырученные деньги должны быть направлены на нужды ВСУ. Кубок выкупила команда криптосообщества WhiteBIT.
Кроме того, на аукционе была выставлена розовая панамка лидера группы Олега Псюка. Ее разыграли по другим правилам: не за самую большую предложенную сумму, а среди добровольных пожертвований. Панамку получил мужчина из Чехии, который заполнил тысячу гривен.
Фото — Instagram
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