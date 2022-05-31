Kalush Orchestra получат новый кубок за победу на Евровидении 2022

Победители «Евровидения-2022», украинская группа Kalush Orchestra, получат новый хрустальный кубок вместо того, что разыграли во время аукциона в поддержку Вооруженных сил Украины

Об этом 30 мая сообщили на официальной странице «Евровидения» в Украине в Facebook. Таких ситуаций в истории Евровидения еще не было, а значит, невероятно приятно, что Украину так сильно поддерживают!

Сначала основатель и фронтмен группы Олег Псюк сказал в комментарии Hromadske, что он не слышал о том, что Kalush Orchestra получат новый хрустальный кубок. Однако уже впоследствии Псюк подтвердил СМИ, что им действительно дадут новый кубок. Что с ним будут делать, пока в группе еще не решили.

Накануне группа Kalush Orchestra вместе с «Фондом Сергея Притулы» продала статуэтку победителя «Евровидения-2022» за 900 тысяч долларов. Вырученные деньги должны быть направлены на нужды ВСУ. Кубок выкупила команда криптосообщества WhiteBIT.

Кроме того, на аукционе была выставлена ​​розовая панамка лидера группы Олега Псюка. Ее разыграли по другим правилам: не за самую большую предложенную сумму, а среди добровольных пожертвований. Панамку получил мужчина из Чехии, который заполнил тысячу гривен.

Фото — Instagram

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