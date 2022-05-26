Какую помощь получат беженцы в Украине? Какие суммы выплат на переселенцев, их детей и тех, кто помогает им освоиться на новом месте, утвердило правительство? Обо всем этом рассказываем подробно в нашем материале

Как получить 6500 гривен от государства из-за потери работы во время войны

С 24 февраля в Украине продолжается полномасштабная война, которую развязала российская федерация по приказу владимира путина. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома и выехать в более безопасные области страны, многие из них лишились работы. В связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную программу помощи украинским переселенцам. И правительство уже занимается ее реализацией.

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Помощь переселенцам в Украине и их детям: суммы выплат

Согласно программе поддержки, государство выплатит по 2000 гривен каждому украинцу, вынужденному покинуть свой дом из-за боевых действий. Кроме того, на каждого ребенка, которого вывезли в более безопасный регион страны, будет выделено по 3000 гривен.

Помощь тем, кто помогает переселенцам в Украине: суммы выплат

В программу помощи переселенцам, которую утвердило правительство Украины, входит также пункт об их трудоустройстве. Так, государство выплатит предприятиям по 6 500 гривен за каждого переселенца, принятого ими на работу.

Кроме того, деньги получат и те, кто приютил у себя беженцев. Им гарантирована компенсация в размере 450 гривен на месяц за каждого человека.

Помощь переселенцам в Украине: как получить выплаты от государства

Программа помощи беженцам в Украине уже утверждена, ее реализация стартовала. Начиная с понедельника, 21 марта, выплаты могут получить все переселенцы, которые покинули дома из-за боевых действий. Для того, что получить деньги, необходимо зарегистрироваться в территориальных общинах.

30 марта эта процедура станет проще. Временные переселенцы смогут регистрироваться в общинах и подавать заявки на выплаты через мобильное приложение «Дія».