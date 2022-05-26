Детей в городе Мариуполь русифицируют: продление учебного года и уничтожение украинских учебников

В оккупированном Мариуполе россияне продлили учебный год до конца лета, чтобы подготовить школы к российской программе

Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупанты объявили о продлении учебного года до 1 сентября, то есть наших детей лишили каникул. Детей, которые и так натерпелись столько ужасов от нападения орков. Основная цель – деукраинизация и подготовка к учебному году по российской программе.

Страшно представить, но детям все лето будут преподавать русский язык и литературу, историю россии и математику на русском. Оккупанты планируют открыть 9 школ. Однако сейчас удалось найти всего 53 учителя. По 6 учителей в школу – яркая иллюстрация русского образования в Мариуполе при оккупации.

Накануне Андрющенко сообщил, что орки начали инвентаризацию библиотечных, школьных и других книжных фондов – и отнесли к «экстремистской» литературе все учебники по истории Украины и литературе. Инвентаризацию проводят работники библиотеки им. Крупской в ​​Донецке.

— Все книги, содержащие «экстремистское содержание», изъяты. К экстремистской относятся все учебники Истории Украины. Потому что освободительное движение и Московия. Об УПА и Степане Андреевиче (Бандере – ред.) вообще умолчим. То же учебники по литературе. Ибо Стус – снова экстремист. В итоге – все украиноязычные книги изъяты для уничтожения, – написал Андрющенко.

Также нельзя забывать, еще о одной боли и проблеме — по меньшей мере 230 тысяч украинских детей россия принудительно вывезла из Украины к себе. Зачем россия принудительно депортирует украинских детей из Мариуполя? Об этом рассказали в ООН – читай здесь.

Фото — iStock

Читай также:

Что с пленными бойцами полка Азов? Жене Дениса Прокопенко удалось поговорить по телефону

Нужна ли вакцинация против обезьяньей оспы? Мнение ВОЗ