Новый канал>Новости

Детей в городе Мариуполь русифицируют: продление учебного года и уничтожение украинских учебников

Детей в городе Мариуполь русифицируют: продление учебного года и уничтожение украинских учебников

В оккупированном Мариуполе россияне продлили учебный год до конца лета, чтобы подготовить школы к российской программе

Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупанты объявили о продлении учебного года до 1 сентября, то есть наших детей лишили каникул. Детей, которые и так натерпелись столько ужасов от нападения орков. Основная цель – деукраинизация и подготовка к учебному году по российской программе.

Страшно представить, но детям все лето будут преподавать русский язык и литературу, историю россии и математику на русском. Оккупанты планируют открыть 9 школ. Однако сейчас удалось найти всего 53 учителя. По 6 учителей в школу – яркая иллюстрация русского образования в Мариуполе при оккупации.

Детей в городе Мариуполь русифицируют: продление учебного года и уничтожение украинских учебников

Накануне Андрющенко сообщил, что орки начали инвентаризацию библиотечных, школьных и других книжных фондов – и отнесли к «экстремистской» литературе все учебники по истории Украины и литературе. Инвентаризацию проводят работники библиотеки им. Крупской в ​​Донецке.

— Все книги, содержащие «экстремистское содержание», изъяты. К экстремистской относятся все учебники Истории Украины. Потому что освободительное движение и Московия. Об УПА и Степане Андреевиче (Бандере – ред.) вообще умолчим. То же учебники по литературе. Ибо Стус – снова экстремист. В итоге – все украиноязычные книги изъяты для уничтожения, – написал Андрющенко.

Также нельзя забывать, еще о одной боли и проблеме — по меньшей мере 230 тысяч украинских детей россия принудительно вывезла из Украины к себе. Зачем россия принудительно депортирует украинских детей из Мариуполя? Об этом рассказали в ООН – читай здесь.

Фото — iStock

Читай также:

Что с пленными бойцами полка Азов? Жене Дениса Прокопенко удалось поговорить по телефону

Нужна ли вакцинация против обезьяньей оспы? Мнение ВОЗ 

військові новини выбор редакции
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь