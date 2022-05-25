Что с пленными бойцами полка Азов?

Бойцов полка «Азов» содержат в удовлетворительных условиях, отвечающих требованиям

Об этом сообщила супруга командира полка Дениса Прокопенко (Рэдис) Екатерина, пишет The Guardian. Ей удалось поговорить со своим мужем по телефону.

– Он сказал, что у него все хорошо, и спросил, как я. Я слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительные, – рассказала Екатерина.

В то же время неизвестно, мог ли командир полка свободно говорить во время общения.

— Условия отвечают требованиям, и за этот короткий период они не подверглись насилию. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но сейчас есть третьи стороны, ООН и Красный Крест, которые контролируют ситуацию, – сказала Прокопенко.

Жена Прокопенко отметила, что, насколько ей известно, никого из бойцов в россию не вывозили.

Как сообщает AP, Прокопенко и Юлия Федосюк, также являющаяся женой военного полка «Азов», рассказали, что договоренности между Украиной и россией предусматривают надлежащее захоронение погибших бойцов и определенные условия для военнопленных. В частности, это включает возможность звонить по телефону родным несколько раз в неделю.

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