Чому росія вивозить українських громадян та дітей із Маріуполя? Пояснення постпреда ООН в Україні

росія викрадає з України дітей і перевозить на свою територію з метою знищення української нації

Така інформація прозвучала у заяві Постпредства України при ООН Сергія Дворника, пише Укрінформ.

– Викрадання щонайменше 230 тисяч українських дітей серед 1,4 млн громадян України, насильно депортованих до росії, є злочином, спрямованим на знищення української нації шляхом позбавлення її молодих поколінь, що є сучасним проявом колоніалізму, – розповів Дворник.

Він зазначив, що внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів українських міст загинули десятки тисяч мирних жителів, багато людей отримали поранення. Майже 220 тисяч людей втратили свої будинки. Мільйони громадян були змушені залишити окуповані або постраждалі від війни території. 8 млн. стали внутрішньо переміщеними особами, 6,5 млн. виїхали з України як біженці.

– Ми не сумніваємося, що в російських військових стратегіях ця криза біженців була передбачена як один із успішних результатів війни. Так само як і продовольча криза, – зазначив Двірник.

Проте, за його словами, росія недооцінила готовність допомагати, гостинність та прихильність до українців наших сусідів та інших друзів.

– росія цілеспрямовано нападає на українське громадянське населення у рамках своєї військової стратегії у стилі нацизму, – сказав він.

Про цілеспрямованість жорстових дій росії проти Українців свідчить і те, що орки відібрали у дітей з Маріуполі літні канікули. Вони збираються готувати їх до нового навчального року за російською програмою. Деталі про весь цей жах читай тут.

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