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Нужна ли вакцинация против обезьяньей оспы? Мнение ВОЗ

Нужна ли вакцинация против обезьяньей оспы? Мнение ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, нужно ли начинать массовую вакцинацию от обезьяньей оспы

И, к счастью, стало известно, что пока вспышка обезьяньей оспы за пределами Африки не требует массовой вакцинации. Контролировать ее распространение помогут соблюдение гигиены и безопасное сексуальное поведение, пишет Reuters.

По словам главы группы по высококачественным патогенам в ВОЗ в Европе Ричарда Пебоди, основными мерами по борьбе со вспышкой является отслеживание контактов и изоляция. Он отметил, что этот вирус не очень легко распространяется, до сих пор он не вызывал серьезных заболеваний. Кроме того, есть еще одна вероятная причина, почему начинать вакцинацию пока не решаются.

– Вакцины, используемые для борьбы с оспой обезьян, могут иметь некоторые значительные побочные эффекты, – добавил он.

Нужна ли вакцинация против обезьяньей оспы? Мнение ВОЗ

Фото: CDC

Также до сих пор непонятно, что является причиной вспышки.

— Большинство подтвержденных случаев не были связаны с поездками в Африку, что свидетельствует о том, что может быть большое количество невыявленных случаев, – говорят в ВОЗ.

Нужна ли вакцинация против обезьяньей оспы? Мнение ВОЗ

Некоторые органы здравоохранения подозревают, что существует определенная степень инфекции распространения в обществе. Ричард Пебоди выразил обеспокоенность, что большие мероприятия и вечеринки этим летом могут значительно усугубить ситуацию.

– Я не говорю людям, чтобы они плохо проводили время и не ходили на эти мероприятия. Важнее, что люди делают на вечеринках. Итак, речь идет о безопасном сексуальном поведении, хорошей гигиене, регулярном мытье рук – все эти вещи помогут ограничить передачу этого вируса, – говорит Пебоди.

Что такое обезьянья оспа, откуда она появилась и какие симптомы – читай здесь.

Фото — iStock, Getty Images

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