Марка Русский военный корабль всьо: цена, где купить онлайн

Весь последний месяц едва ли не каждый украинец охотился за маркой, символизирующей несокрушимость украинского духа. К сожалению, не все успели ее приобрести, а потому «Укрпошта» анонсировала продажу новой серии марок «Русскій воєнний корабль…всьо!». Она посвящена отпору корабля «москва», который потопили украинские защитники.

«23 мая, в День морской пехоты Украины, а также на 40 день после трагической гибели российского военного крейсера «москва», Укрпочта выпустит марку «Русскій воєнний корабль…ВСЬО!»», – сообщили в компании.

Где купить марку «Русскій воєнний корабль»? Сколько сейчас стоит марка и будет ли «Укрпошта» производить их еще

Новая марка с кораблем выйдет тиражом в 5 миллионов экземпляров в двух номиналах: «Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!» F для отправок по Украине и «Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!» W для международных отправлений.

Приобрести марку можно будет более чем в 1500 отделениях Укрпочты, в частности – в райцентрах, а также на онлайн-площадках. Чтобы избежать спекуляций, на продажу марок введен лимит: 2 блока по 3 марки любого номинала одному покупателю. На всех площадках будет реализована возможность благотворительных донатов в поддержку армии и пострадавших от военных действий.