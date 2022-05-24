Поднятие цен на бензин в городе Киев — нарушение законодательства Украины

Резкое повышение стоимости топлива на АЗС, которое произошло после отмены государственного регулирования цен, является нарушением украинского законодательства

Об этом заявил начальник Главного управления Госпродслужбы в Киеве Олег Рубан.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) недавно начала проверки автозаправочных станций из-за массовых жалоб на рост цен на горючее после того, как возник дефицит.

— Из-за снятия Кабмином регулирования цены на горючее стоимость его стремительно возросла; на некоторых участках АЗС – на 30-40%. Поэтому сегодня работают мониторинговые группы, которые проводят мероприятия по государственному контролю, ведь при снятии регулируемой цены АЗС должны постепенно повышать цены, а не сразу. Это нарушение действующего законодательства, – сказал Рубан в комментарии УНН.

Госпродпотребслужба фиксирует чрезмерные остатки заработков АЗС. Дальше будет соответствующее ходатайство перед соответствующими органами, выдающими лицензию.

– Сегодня уже начаты и проводятся проверки на 68 объектах АЗС. Нарушения фиксируются в каждой второй в отсутствие декларации. Наличие декларации по действующему законодательству предполагает перед началом подъема цен на социально значимые товары, к которым относится топливо, декларировать намерения о повышении цены, а не сразу ее повышать на 30%, – добавил Рубан.

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Напомним, что с конца апреля в Украине начался дефицит топлива на АЗС. В целях решения проблемы 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Однако уже 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн. за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн. за литр, а дефицит должен исчезнуть. При этом в Минэкономики заявляют, что стоимость обычного бензина в Украине не должна превышать 39,86 грн/литр. А по мнению экспертов, дефицит из-за этого никуда не исчезнет.

О причинах дефицита бензина в Украине – читай здесь.

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